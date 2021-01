Browar Pilsweizer wprowadza do oferty piwo w stylu brytyjskiego IPA

Browar Pilsweizer wprowadza do sprzedaży piwo o nazwie Pilsvar British IPA. Jest to piwo górnej fermentacji , w klasycznym stylu India Pale Ale, w jego najbardziej klasycznej - brytyjskiej - odmianie, opartej na chmielach: Pacific Gem, Fuggle, East Kent Goldings. Piwo będzie miało ekstrakt 14°BLG i 5,5% alkoholu.

– Wkraczamy w Nowy Rok z nadzieją, że będzie znacznie lepszy od właśnie minionego 2020. I dlatego postanowiliśmy rozpocząć go „z przytupem”, który jest oznaką naszego noworocznego optymizmu. Dlatego od razu w pierwszych dniach stycznia wprowadzamy do naszej oferty nowe piwo, mimo że dopiero kilka tygodni minęło od premiery naszego zimowego piwa „Ciemne z Calamansi”, które nawiasem mówiąc zostało bardzo ciepło przyjęte przez odbiorców – mówi Andrej Chovanec, Dyrektor Marketingu i Członek Zarządu Browaru Pilsweizer.

– Tak zwana piwna rewolucja, którą obserwujemy od kilku lat na świecie i w Polsce, rozpoczęła się od dynamicznego wzrostu popularności stylu piwa American IPA. Jednak protoplastą tego stylu jest ten pochodzący z Wielkiej Brytanii, gdzie pierwsze piwa w tym stylu powstawały już w połowie XVIII wieku (a samą nazwę India Pale Ale zaczęto używać w wieku XIX). Dlatego zdecydowaliśmy, że powinniśmy włączyć do palety naszych piw właśnie taką „klasykę klasyk” z Wysp Brytyjskich. I dlatego też nazwaliśmy to piwo British IPA i produkujemy je z klasycznych brytyjskich odmian chmieli - Pacific Gem, Fuggle i East Kent Goldings, dodaliśmy także chmiel Magnum, a wykorzystywane słody to Pale Ale, ale i Karmelowy. Piw IPA jest teraz sporo na rynku, ale chcemy się od nich odróżnić właśnie tym, że wracamy do korzeni tego gatunku, który był produkowany w Wielkiej Brytanii i eksportowany do Indii. W dzisiejszych czasach w sklepach można kupić przede wszystkim piwa IPA nachmielane amerykańskimi chmielami. My proponujemy najbardziej klasyczną „ipę”, do której Brytyjczycy dodawali duże ilości swojego chmielu, po to by wytrzymało w dobrym stanie długą podróż do Indii – wyjaśnia Andrej Chovanec.

Pilsvar Ciemne z Calamansi jest piwem dolnej fermentacji. Ma 13 procentowy ekstrakt i 5,5 procent zawartości alkoholu. Do jego produkcji wykorzystywane są trzy słody: monachijski, karmelowy, pilzneński; oraz dwa chmiele: marynka i lubelski.

Pilsvar British IPA właśnie trafia do hurtowni i sklepów w województwie małopolskim, docelowo – w ciągu kilku tygodni – trafi do dystrybucji ogólnopolskiej (Browar Pilsweizer współpracuje z hurtowniami, sklepami i pubami we wszystkich województwach kraju).

Browar Pilsweizer jest kontynuatorem tradycji założonego w 1804 r. w Siołkowej browaru, który dynamicznie zaczął się rozwijać po przejęciu go w 1887 r. przez czeskiego piwowara Franciszka Paschka.

W 2005 r. Browar Grybów w Siołkowej został kupiony przez Ivana i Andreja Chovanców, którzy, podobnie jak ponad 100 lat temu Paschek, zajęli się jego rozwojem po latach problemów finansowych.