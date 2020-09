Browar Pilsweizer wprowadza do portfolio piwo partnerskie na wyłączność

Przygotowane przez Browar Pilsweizer piwo Zatorskie jest piwem o ekstrakcie 12 Blg i o zawartości alk. 5,7 %. W jego produkcji wykorzystywane są chmiele marynka i lubelski. Jest to piwo pasteryzowane i filtrowane.

Zatorskie jest piwem partnerskim, produkowane będzie na wyłączność dla firmy Club Beer i pojawi się przede wszystkim w sklepach i restauracjach w Zatorze i okolicach. Zator słynie m.in. z największego w Polsce parku rozrywki, ale jest to także miejscowość leżąca w sercu cenionego przez turystów bardzo malowniczego regionu zwanego popularnie „Doliną Karpia”.

- Zator, jak i Dolina Karpia to miejsca słynne na cała Polskę. To bardzo atrakcyjny turystycznie obszar siedmiu gmin w Małopolsce, ulubiony przez miłośników przyrody, ciszy i spokoju, jak i turystyki aktywnej. Teraz będą oni mieli okazję spróbować także piwa innego niż to z jakim stykają się na co dzień, a także zabrać je ze sobą, by cieszyć się potem klimatem „Doliny Karpia”, także poza Małopolską - mówi Andrej Chovanec, Dyrektor Marketingu i Członek Zarządu oraz współwłaściciel Browaru Pilsweizer.

Browar Pilsweizer jest kontynuatorem tradycji założonego w 1804 r. w Siołkowej browaru, który dynamicznie zaczął się rozwijać po przejęciu go w 1887 r. przez czeskiego piwowara Franciszka Paschka. W 2005 r. Browar Grybów w Siołkowej został kupiony przez Ivana i Andreja Chovanców, którzy, podobnie jak ponad 100 lat temu Paschek, zajęli się jego rozwojem po latach problemów finansowych - w 2007 r. doprowadzili do ustabilizowania jego sytuacji i rozpoczęli produkcję piwa pod marką Pilsweizer.