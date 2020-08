Browar Pilsweizer wprowadza na rynek nowe piwo górskie

Rośnie udział owoców jagodowych wśród dodatków do piw rzemieślniczych

- Pilsvar Połoniny jest tu o tyle wyjątkowy, że w przeciwieństwie do wszystkich naszych dotychczasowych piw górskich, nie jest ściśle przywiązany do jednego wąskiego terytorium: miejscowości czy regionu. Jego dystrybucja obejmie szeroko południe kraju, jak i punktowo inne obszary, na czele z Warszawą. Liczymy na to, że wielbiciele Połonin docenią taką możliwość powspominania bieszczadzkich wędrówek - mówi Andrej Chovanec, Dyrektor Marketingu i Członek Zarządu oraz współwłaściciel Browaru Pilsweizer.

Przygotowane przez Browar Pilsweizer piwo Pilsvar Połoniny jest piwem o ekstrakcie 12 Blg i o zawartości alk. 5,2 %. W jego produkcji wykorzystywane są chmiele marynka i lubelski.

Pilsvar Połoniny dostępne będzie w dystrybucji na wyłączność w ponad 50 sklepach z alkoholem sieci Al Capone na terenie całego kraju, z naciskiem na południową Polskę, gdzie sieć ta ma większość swoich lokalizacji.

Browar Pilsweizer zapoczątkował linię piw górskich w 2015 r. piwem Zakopiańczyk. Obecnie w jej skład wchodzą piwa takie jak m.in. Sądeckie, Gorlickie, Piwniczańskie, Krynickie, Tylickie, czy właśnie wspomniany Zakopiańczyk, dostępny w kilku odmianach.

Browar Pilsweizer jest kontynuatorem tradycji założonego w 1804 r. w Siołkowej browaru, który dynamicznie zaczął się rozwijać po przejęciu go w 1887 r. przez czeskiego piwowara Franciszka Paschka.

W 2005 r. Browar Grybów w Siołkowej został kupiony przez Ivana i Andreja Chovanców, którzy, podobnie jak ponad 100 lat temu Paschek, zajęli się jego rozwojem po latach problemów finansowych - w 2007 r. doprowadzili do ustabilizowania jego sytuacji i rozpoczęli produkcję piwa pod marką Pilsweizer.