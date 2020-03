Browar Pinta ruszy na pomoc zamkniętym pubom

- W tych wyjątkowych czasach liczy się każde wsparcie. Gastronomia wspiera służbę zdrowia, a my wspieramy gastronomię, pomagając pubom w odrodzeniu się po przymusowym zamknięciu. Robimy to dla ludzi, którzy lubią piwa rzemieślnicze, bo to są nasi przyjaciele i na tej działalności się najlepiej znamy – mówi Ziemowit Fałat, współwłaściciel i główny piwowar Browaru Pinta.

Na przełomie marca i kwietnia w sklepach pojawi się American Pilsner „Golden April”, który zgodnie z planem został uwarzony wyłącznie dla pubów biorących udział w akcji Pinta Miesiąca. W całej Polsce jest ich 120. W normalnych warunkach piwo trafiłoby do ok. 150 kegów, a następnie do sprzedaży w tych pubach. Tym razem zostanie rozlane do 9 tys. butelek i wysłane do sklepów.

Dochód ze sprzedaży tego piwa zostanie już po odwołaniu stanu epidemii przekazany pubom w formie innego darmowego piwa w kegach. Będzie to znany i lubiany przez piwoszy Polski Lekki Pils Pierwsza Pomoc. Korzyści uzyskane z jego sprzedaży puby będą mogły w całości wykorzystać na własne potrzeby.

Pomocą Browaru Pinta i nabywców butelkowego piwa Golden April będą objęte wszystkie puby, które biorą udział w akcji Pinta Miesiąca. Jeśli stan zagrożenia epidemicznego w Polsce zostanie przedłużony to Browar Pinta nie wyklucza podobnego działania w maju.

Akcja Pinta Miesiąca trwa od pięciu lat. Co miesiąc w pubach w całej Polsce piwosze mogli spróbować zupełnie nowego, czasem eksperymentalnego piwa. Na początku brało w niej udział 57 lokali, a w tym roku jest ich ponad dwa razy więcej. Jak dotąd w ramach Pinty Miesiąca do pubów trafiły piwa w 60 stylach. Po raz pierwszy w niemal 10-letniej historii polskiego piwowarstwa rzemieślniczego puby zostały zamknięte. Dlatego w kwietniu br. Pinta Miesiąca przybiera formę pomocowej akcji #WspieramyPolskiKraft.