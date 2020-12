Browar Pinta uwarzył w 2020 r. rekordową ilość piwa, w 2021 r. zwiększy moce produkcyjne

– Mimo ograniczeń spowodowanych pandemią maksymalnie wykorzystaliśmy nasze obecne moce produkcyjne i przygotowaliśmy browar do zwiększenia produkcji w roku 2021 – mówi Ziemowit Fałat, współwłaściciel Browaru PINTA.

W 2020 roku w browarze stanęły 4 dodatkowe zbiorniki i nowa linia do rozlewu piw w puszkach. Dzięki tej ostatniej pionierzy piwnej rewolucji w Polsce ponad 6-krotnie zwiększyli swoją produkcję piw w puszkach, co ze względu na popularność puszki w dystrybucji międzynarodowej przełożyło się też na 4-krotny wzrost eksportu piw PINTY.

Dwa lockdowny, które uderzyły w polską gastronomię, nie przeszkodziły PINCIE w utrzymaniu produkcji piw w beczkach na poziomie z roku 2019. Co ciekawe liczba lokali, które biorą udział w piwnej akcji „PINTA Miesiąca” (co miesiąc inne kraftowe piwo z PINTY) wzrosła ze 113 w 2019 roku do 140 w 2020. Ogólna sprzedaż browaru z Wieprza była mocno napędzana nowościami, których w 2020 roku było aż 65. Zaledwie 28 piw było już warzonych w poprzednich latach. Do ich chmielenia PINTA zużyła prawie 16 ton chmielu z Europy, USA, Australii i Nowej Zelandii. Flagowym piwem PINTY, z jedną piątą udziału w sprzedaży browaru, pozostał nomen omen intensywnie nachmielony „Atak Chmielu”, pierwsze piwo piwnej rewolucji w Polsce. Niemal 80% produkcji stanowiły piwa z rodziny ale (górnej fermentacji), 13% - lagery (dolnej fermentacji), a niemal 8% - stale zyskujące na popularności piwa kwaśne. Te proporcje mają być utrzymane też w roku 2021.

Kraft rośnie w sieciach

– Coraz więcej piw rzemieślniczych dobrze rotuje w sieciach handlowych. To w szerokiej dystrybucji tworzy miejsce dla nowych piw w mniej popularnych stylach – mówi Ziemowit Fałat.

Dzięki temu do podstawowej oferty PINTY pod koniec 2020 roku dołączył m.in. owsiany stout „Dobry Wieczór”. Latem, w szczycie wyjazdów w polskie góry, bardzo dobrze sprzedawała się lokalna seria piw rzemieślniczych „PINTA Beskidy”.

Obecna sprzedaż Browaru PINTA w 80-85% opiera się na sieciach handlowych i lokalnych sklepach. Jednak lockdowny pokazały jak duże znaczenie dla browarów rzemieślniczych ma handel online. Dlatego PINTA przez swoją stronę internetową rozpoczęła już sprzedaż artykułów pamiątkowych. Rozszerzenie oferty tego sklepu o kraftowe piwa – zgodnie z planami właścicieli PINTY – jest tylko kwestią czasu.

2021 rokiem PINTY i kraftu