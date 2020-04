Browar PINTA: zmieniło się wszystko poza tym, że nadal warzymy piwo (wywiad)

Portalspozywczy.pl: Jak pandemia koronawirusa wpłynęła na działalność browaru?

Ziemowit Fałat: Można powiedzieć, że zmieniło się wszystko poza tym, że nadal warzymy piwo. Browar zaostrzył procedury higieniczne. Ograniczyliśmy kontakty między pracownikami i z osobami z zewnątrz. Tam gdzie to możliwe, wprowadziliśmy pracę zdalną. Wspólne warzenie z browarami ze Szwajcarii i Rumunii - w zakresie konsultacji receptury i nadzoru nad przebiegiem warzenia - przeprowadziliśmy on-line. Musieliśmy odwołać udział w kilkunastu festiwalach i kranoprzejęciach w Polsce i za granicą, a w zamian zwiększyć aktywność w social mediach. Skupiamy się na tym, żeby ludzie pozamykani w domach nie stracili kontaktu z ofertą browarów rzemieślniczych.

Czy wyłączenie sektora HoReCa z działania, wpłynęło na sprzedaż piw z portfolio Pinty?

HoReCa to kluczowy kanał sprzedaży większości browarów rzemieślniczych, więc ograniczenia spowodowane epidemią postawiły pod ścianą setki firm i ludzi związanych z polskim kraftem. PINTA w HoReCa robiła 15% ilości sprzedaży, ale ten kanał jest bardzo ważny również z powodu możliwości bezpośredniego kontaktu z ludźmi, promowania nowych piw i prezentowania nowości. Bez niego jesteśmy jak zima bez śniegu - tak samo się nazywa, ale wygląda zupełnie inaczej.

Te same restrykcje, które spowodowały zamknięcie pubów, dotknęły też piwne festiwale - kolejny kanał bardzo ważny dla browarów rzemieślniczych. Załamanie przyszło w momencie, w którym coraz więcej restauracji i hoteli wprowadzało do swojego menu piwa kraftowe. To zatrzymało bardzo ważny dla nas trend. Po raz pierwszy od ponad 5 lat nasze piwo z serii PINTA Miesiąca nie pojawiło się w kwietniowej ofercie na wyłączność współpracujących z nami pubów. Dlatego Golden April zamiast do kegów rozlaliśmy do butelek i wysłaliśmy do sklepów. Dochód z jego sprzedaży przeznaczymy na pierwszą pomoc pubom, po tym jak znowu zostaną otwarte.

Jak wygląda sprzedaż piw Pinty w detalu w czasach pandemii? Czy zmniejszyła się?

Ludzie zamknięci w domach i pozbawieni możliwości towarzyskich spotkań na pewno mają inne podejście do konsumpcji. Epidemia zmieniła nastroje nas wszystkich. To wpływa też na sprzedaż piwa w detalu. Mamy nadzieję, że to chwilowe osłabienie, ale w porównaniu do prognoz ilość zamówień z detalu zmalała o 20-25%. W mediach społecznościowych widzimy, że fani kraftu nadal szukają dobrych piw, ale trudniej jest im do nich dotrzeć. Dlatego skutki zamętu w detalu i sklepach specjalistycznych staramy się złagodzić większą ofertą w sprzedaży on-line. Rozwijamy ją np. w zaprzyjaźnionym z nami sklepie smakpiwa.pl.