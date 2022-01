Browar Piotrków z nową agencją reklamową

Browar Piotrków z Piotrkowa Trybunalskiego wybrał w przetargu nową agencję do komunikacji. Agencja Ancymony będzie odpowiadać za strategię komunikacji na Facebooku marki Trybunał.

Autor: oprac. Jakub Szymanek

Data: 11-01-2022, 09:46

Browar Piotrków z Piotrkowa Trybunalskiego wybrał w przetargu nową agencję do komunikacji. / fot. materiały prasowe

Agencja Ancymony w ramach współpracy z browarem zajmie się stałą komunikacją marki na Facebooku, obsługą kampanii reklamowych oraz aktywacjami konsumenckimi.

Ancymony rozpoczęły współpracę z Browarem Piotrków z Piotrkowa Trybunalskiego

- Platforma „Ulubiony w regionie”, którą przygotowaliśmy, jest o wspólnych emocjach, wspólnym języku komunikacji i o wszystkich tych elementach, zawartych na key visualu, które stanowią regionalną esencję Trybunału - komentuje Katarzyna Czajkowska, social media group head, Ancymony.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

- Cieszymy się, że udało nam się nam wspólnie z Ancymonami uchwycić wszystko to, co dla marki Trybunał kluczowe i co chcemy, żeby komunikacyjnie i graficznie stanowiło o jej wyjątkowości i dystynktywności. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że Trybunał jako kluczowa dla nas marka, wzmocni swój wizerunek i nabierze jeszcze większego charakteru. Komunikację poprowadzimy w oparciu o wartości i przekaz związany z jakością, prawdą, wiarygodnością, atencją i zaangażowaniem; czyli wszystkim tym, co stanowi podstawę Trybunału - komentuje Michał Leszczyński, dyrektor marketingu Browaru Piotrków.