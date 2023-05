Alkohole i używki

Browar "przewidział" wejście Finlandii do NATO

Autor: PAP

Data: 08-05-2023, 07:02

Mały fiński browar "przewidział" wejście Finlandii do NATO. Wyprodukował cieszące się popularnością piwo „OTAN” (franc. skrót NATO). Jedną z puszek podarowano ministrowi obrony Antti Kaikkonenowi. Wypił ją 31 marca po wyrażeniu przez Turcję zgody na akcesję Finlandii – był to ostatni krok w drodze do pełnego członkostwa. Data przydatności piwa do spożycia upływała dokładnie tego dnia.

Fiński browar "przewidział" wejście Finlandii do NATO; fot. unsplash