Browar rzemieślniczy z Zawiercia wprowadza na rynek piwo bezglutenowe

– W Browarze Jana stawiamy na nieustanny rozwój. Dlatego zdecydowaliśmy się na wypuszczenie na rynek pierwszego piwa bezglutenowego. Jednym z powodów tej decyzji była chęć posiadania bardziej kompleksowej oferty piw, o którą coraz częściej pytają współpracujące z nami restauracje czy hotele, a drugim wsłuchanie się w głos rynku i samych klientów, którzy chcą pić dobre piwo, a z wiadomych przyczyn nie mogą tego zrobić. Te kilka procent populacji to dla nas nisza rynkowa, w której jako browar od dawna chcieliśmy się znaleźć. Bezglutenowe Jasne Pełne wchodzi na rynek już teraz, a za chwilę wypuszczamy bezglutenowe IPA – mówi Tomasz Dobrowolski, Manager Działu Sprzedaży w Browarze Jana.

W Polsce według Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej na celiakię choruje ok. 1% populacji, czyli ok. 380 tys. osób, a nadwrażliwość na gluten (tzw. gluten sensitivity) może dotyczyć nawet 6% populacji - 2,28 mln osób w Polsce.

Oferta piw bezglutenowych w Polsce, to poza kilkoma rodzimymi pozycjami na rynku oraz zaprzęgiem piw zagranicznych dalej niezagospodarowany ocean możliwości. Należy pamiętać, że gluten to umowna nazwa dla mieszanin białek (prolamin i glutenin), które znajdują się w ziarnach zbóż, a więc i w słodzie wykorzystywanym do produkcji piwa. W pszenicy będzie to gliadyna, w życie sekalina, a w jęczmieniu hordeina.

- Aby móc sprzedawać na rynku piwo jako bezglutenowe, czyli legitymowane na etykiecie znakiem Przekreślonego Kłosa należy spełnić wymogi zawartości glutenu w wyrobie gotowym, który nie przekracza 20 ppm. – dodaje Tomasz Dobrowolski.

Jak powstaje piwo bezglutenowe?

- Podczas procesu zacierania słodu część białek ze zbóż ulega rozkładowi, jednakże do samej brzeczki wciąż przedostają się białka frakcji glutenowej. W Browarze Jana po procesie fermentacji poddajemy piwo specjalnemu procesowi obróbki, polegającym na dodaniu enzymów hydrolizujących, które rozbijają łańcuchy białkowe w piwie na zdecydowanie krótsze. Dzięki temu oraz wydłużeniu naturalnego procesu sedymentacji jesteśmy w stanie zredukować zawartość glutenu w naszym piwie. Każdy etap produkcji Bezglutenowe Jasne Pełne odbywa się w ścisłej współpracy z akredytowanym laboratorium, które dokonuje pomiarów i badań zawartości glutenu. Odbywa się to za pośrednictwem metody „ELISA Mendez R5”. Dzięki temu dokładnemu pomiarowi wiemy, że uwarzone przez nas piwo posiada niską zawartość glutenu na poziomie 7,8 ppm. – tłumaczy Adam Jakubowski, Dyrektor Operacyjny Browaru Jana z Zawiercia.

Browar Jana to pasja, serca oraz lata doświadczeń 10 młodych osób. Tworzy piwa, dbając o najmniejsze szczegóły. Używając surowców najwyższej jakości, pracując z najlepszymi piwowarami w Polsce.