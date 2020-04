Browar Stu Mostów zachęca do sprzedaży piw rzemieślniczych w puszkach

- Jako Browar Stu Mostów jesteśmy na wymagającej drodze do odpowiedzialnej względem środowiska produkcji i dystrybucji piwa oraz innych naszych produktów, czego naturalnym następstwem stało się wprowadzenie do oferty Browaru piw w tym ekologicznym opakowaniu. Ujmując to w szerszej perspektywie – uważamy, że prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny społecznie jest tym, co możemy a nawet musimy robić, aby zadbać o bezpieczną przyszłość naszego i kolejnych pokoleń – informuje Browar Stu Mostów.

- W ramach kampanii PUSZKA 2.0 nie chcemy obalać mitów na jej temat, w tym tego

o rzekomym negatywnym wpływie puszki na smak piwa. Było to już przedmiotem wielu fachowych publikacji, do których łatwo dotrzeć w Internecie. Chcemy zachęcić odbiorców do rzetelnego rachunku ekonomicznego, społecznego i ekologicznego, którego efekt bez wątpienia potwierdza zasadność sięgnięcia po to doskonałe, ale ciągle jeszcze niszowe i niedoceniane w polskim krafcie opakowanie – podaje browar.

- Wiemy, że nawet wśród części zagorzałych fanów rzemieślniczego piwa (nieuzasadniona) awersja do puszki jest głęboko zakorzeniona, ale tak jak wierzymy, że piwny kraft to przede wszystkim ludzie, którzy go tworzą – tak samo tkwi w nas przekonanie, że są to ludzie społecznie i ekologicznie świadomi, o dużej otwartości i pragnący od życia więcej – smaku, spotkań oraz towarzyszących im rozmów. To właśnie do nich mówimy: Odpowiedzialność, ekologia i nowoczesność muszą stać się tożsame z piwowarstwem rzemieślniczym – wkroczmy wspólnie w fazę PUSZKA 2.0 w polskim krafcie – zachęca Browar Stu Mostów.

Fakty mówią same za siebie:

1. Puszka podobnie jak butelka podlega procesowi recyklingu, ale proces ten jest tańszy, mniej energochłonny i generuje mniej odpadów. Ponadto dzięki łatwej i powszechnie dostępnej możliwości złomowania – puszki nie zaśmiecają naszego krajobrazu zbyt długo.

2. Puszka jest opakowaniem lżejszym i mniejszym gabarytowo niż butelka, co powoduje,

że ciężarówka wypełniona piwem w puszce „na raz” przewozi więcej – czyli na tej samej powierzchni palety i samochodu może zmieścić się większa ilość piwa w puszkach, redukując tym samym zarówno koszty transportu, jak i ślad węglowy całego łańcucha dostaw.