Browar Tarnobrzeg warzy piwo z ekstraktem CBD

- Powołaliśmy w tym celu nowy podmiot, który skupia się na produkcji piwa CBD oraz prowadzi prace do uruchomienia nowych napojów z CBD – spółkę Hemp&Brew sp. z o.o. – informuje Kamil Burdzy, założyciel Browaru Tarnobrzeg, a także prezes Hemp&Brew.

Browar Tarnobrzeg i Kanopio Trade połączyły siły tworząc spółkę Hemp&Brew. Efektem współpracy są najwyższej jakości prawdziwe piwa rzemieślnicze z ekstraktem CBD.

- Nawiązaliśmy współpracę z firmą Kanopio Trade s.r.o. dostarczającą olejki i emulsje zawierające CBD pozyskane z konopii siewnych Cannabis sativa L. Jej efektem jest powstanie piwa z wysoką zawartością CBD, uwarzone na zlecenie Hemp&Brew Sp. z o.o. – podaje spółka na swojej stronie internetowej.

I wyjaśnia, że CBD, czyli kannabidiol, jest jedną z ponad 100 naturalnie występujących w konopiach siewnych Cannabis sativa L. substancji, tzw. kannabinoidów, które wykazują szereg właściwości pozytywnie oddziałujących na organizm ludzki. Niedawno naukowcy odkryli, że ssaki, w tym ludzie, również posiadają układ kannabinoidowy, którego receptory znajdują się w centralnym układzie nerwowym, pokarmowym oraz odpornościowym.

Browar Tarnobrzeg to powstały w 2017 roku browar rzemieślniczy, założony przez trzech pasjonatów i praktyków – Michała Wójcika, Rafała Ruszkiewicza i Kamila Burdzy. Jest to browar kraftowy odbudowany w pomieszczeniach starego browaru tarnobrzeskiego, funkcjonującego przez 120 lat, aż do zamknięcia w 1979 roku.