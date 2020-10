Browar Tenczynek i Doctor Brew niedługo zakończą fuzję i staną się jedną organizacją

- Jesteśmy w trakcie fuzji i łączenia Browaru Tenczynek i Doctor Brew i od stycznia będzie to jedna organizacja, więc piwa pod marką Doctor Brew będą już produkowane w Tenczynku – ujawnił Janusz Palikot podczas konferencji, na której była mowa o powołaniu nowej spółki przez Janusza Palikota, Kubę Wojewódzkiego oraz Tomasza Czechowskiego z firmy Doctor Brew. Nowa spółka tych trzech panów zajmie się produkcją napojów w tym piwa z olejami konopnymi CBD.

Czytaj też: "Kuba Wojewódzki i Janusz Palikot założyli spółkę Przyjazne Państwo, będą produkować piwo i napoje z olejami CBD"

W sierpniu 2020 roku pojawiła się informacja, że Janusz Palikot stworzy holding alkoholowy z Doctor Brew. Informowano wtedy, że Manufaktura Piwa Wódki i Wina, czyli spółka Janusza Palikota do której należy Browar Tenczynek, zawarła list intencyjny z Doctor Brew, którego celem jest wejście do wspólnego holdingu marki piwa kraftowego Doctor Brew wraz z Browarem Tenczynek i innymi alkoholowymi projektami Janusza Palikota. Z sierpniowych informacji wynikało, że powołanie holdingu nastąpi przez wniesienie spółek operacyjnych Doctor Brew oraz Browar w Niechanowie do Manufaktury Piwa Wódki i Wina. W rezultacie planowanej transakcji Doctor Brew obejmie 25-proc. udział w holdingu, zaś pozostałe 75 proc. przypadnie dotychczasowym akcjonariuszom MPWiW.

Dzięki wejściu do struktur holdingu wraz z Manufakturą Piwa Wódki i Wina Doctor Brew rozszerzy obecne możliwości produkcyjne o infrastrukturę Browaru Tenczynek.

Historia spółki Doctor Brew sięga roku 2010. Był to czas początków kraftowej rewolucji w Polsce. Od tamtego momentu spółka nieprzerwanie warzy piwa. Od 2019 roku spółka warzy swoje piwa w dzierżawionym od Grupy BRJ browarze w Lwówku Śląskim, a od pierwszego kwartału 2020 roku prowadzi proces przejęcia i przygotowała się do planowanego do końca sierpnia rozruchu browaru pomocniczego w Niechanowie.