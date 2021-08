Browar Tenczynek współpracuje z Marią Peszek

Dzisiaj ma miejsce premiera nowego utworu "J*bię to wszystko" skomponowanego i napisanego przez Marię Peszek wraz z teledyskiem. Piosenka jest zapowiedzią nowego albumu Marii Peszek zatytułowanego "Ave Maria", który ukaże się 10 września nakładem Mystic Production. Janusz Palikot aktywnie wspiera artystkę.

Browar Tenczynek współpracuje z Marią Peszek / fot. Browar Tenczynek

– "Ave Maria" za chwilę, a teraz... A teraz "J*bię to wszystko". To jedna z najpiękniejszych piosenek o miłości, jakie w ostatnich latach usłyszałem. Odważna i uważna, lekka i naładowana wolnością, lepka i gęsta jak owoc marakui, a przy tym zwodnicza i zbuntowana... Idealna dla tych, co chcą mieć całkiem osobisty "dostęp do morza" i mogą powiedzieć do ukochanej osoby - Ty jesteś the best of wszystko.” – powiedział Janusz Palikot.

Palikot poczuł z Marią Peszek – z wzajemnością - wspólnotę wartości, stylu, smaku, wolnego ducha. Podąża tym samym drogą przenikania sztuki i biznesu, którą wytyczył poprzez współpracę z Iggym Popem – człowiekiem legendą, ikoną rocka i kontrkultury. Teraz do konstelacji artystów dołącza Maria Peszek.