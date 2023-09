- Cyfryzacja pozwala lepiej i bardziej elastycznie reagować na zmieniające się uwarunkowania rynkowe i potrzeby klientów – zapewnia Magdalena Brzezińska, dyrektor ds. korporacyjnych w Grupie Żywiec. Piwny koncern korzysta z nowych technologii we wszystkich obszarach działalności od łańcucha dostaw i procesu produkcji napojów po analizę trendów konsumenckich.

W browarze w Warce realizowany jest innowacyjny program Connected Breweries, który m.in. usprawnia proces produkcji piwa/Fot. Grupa Żywiec

W jaki sposób nowoczesne rozwiązania cyfrowe usprawniają funkcjonowanie browarów Grupy Żywiec?

Czym są rzeczywistość rozszerzona i technologia rozpoznawania obrazu?

Connected Breweries. Zalety innowacyjnego projektu IT realizowanego w browarze w Warce

„Grunt na którym czeka nas dalszy rozwój”, czyli ludzki wymiar digitalizacji

Zapraszamy do serwisu "Nowoczesna fabryka". Ten dział na Portalspozywczy.pl. będzie poruszał tematy związane z nowymi technologiami stosowanymi w zakładach spożywczych, automatyzacją, cyfryzacją, koncepcją Przemysłu 4.0 oraz trendami związanymi z wykorzystaniem AI.

Rzeczywistość rozszerzona i technologia rozpoznawania obrazu

Należąca do koncernu Heineken Grupa Żywiec, w skład której wchodzą browary w Elblągu, Namysłowie, Warce oraz Żywcu, wykorzystuje technologie cyfrowe na każdym etapie działalności. Digitalizacja wspiera analizę trendów konsumenckich, prognozowanie popytu, cały łańcuch dostaw, proces produkcji napojów, a także marketing i sprzedaż. W ostatnich z wymienionych obszarów nowe technologie pozwalają na coraz bardziej precyzyjne i skuteczne docieranie do konkretnych grup docelowych w czasie kiedy podejmują decyzje dotyczące zakupów konkretnych produktów. Firma czerpie z możliwości jakie stwarza tzw. rzeczywistość rozszerzona, czyli interaktywny wariant realnego otoczenia wykreowany przez technikę holograficzną przy użyciu wizualnych elementów cyfrowych, dźwięków i bodźców sensorycznych. Stosowanie tego cyfrowego narzędzia pozwala skuteczniej doradzać klientom w kwestii odpowiedniej ekspozycji towaru. Natomiast image recognition, czyli technologia rozpoznawania obrazu, przydaje się do skuteczniejszego monitorowania działań na rynku.

Cyfryzacja pozwala z jednej strony lepiej i bardziej elastycznie reagować na zmieniające się uwarunkowania rynkowe i potrzeby klientów, a z drugiej działać bardziej efektywnie i eliminować straty w łańcuchu. Wyzwaniem dla takich dużych firm jak nasza pozostaje integracja wielu różnych zakresów danych z różnych systemów tak, aby się uzupełniały w dostarczaniu wniosków potrzebnych do podejmowania decyzji – przekonuje Magdalena Brzezińska, dyrektor ds. korporacyjnych w Grupie Żywiec.

Nowe kierunki na drodze digitalizacyjnych zmian

Piwna spółka dba również o systematyczne wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, które mogą jeszcze bardziej usprawnić proces produkcji i przetwarzania danych. Jednym z takich projektów jest Connected Breweries realizowany w Warce, który obejmuje kilka kluczowych obszarów: przemysłowy Internet rzeczy (IIoT), czyli połączenie maszyn z siecią w zakresie dostarczania informacji i ich analizowania w czasie rzeczywistym, narzędzia skupione na pracownikach, określane jako Connected Worker, a także druk 3D.

Dzięki przyłączeniu do programu warecki browar stał się, obok Ho Chi Minh w Wietnamie oraz Monterrey w Meksyku, ośrodkiem typu lighthouse, który wskazuje innym kierunek na drodze digitalizacyjnych zmian.

Warto poświęcić więcej uwagi elementowi Connected Worker, bo to rodzaj innowacji skupiony na człowieku. Taki podłączony pracownik przyszłości będzie miał dostęp do otaczającej go sieci – urządzeń czy systemów, które go będą wspierać w codziennej pracy. Obecnie mamy trzy aplikacje z nurtu Connected Worker. Pierwsza z nich to nowoczesny model informacji szkoleniowej – Swipe Guide, która służy do dzielenia się dokumentacją. Druga, One2Improve, zajmuje się procesami TPM (od ang. Total Productive Maintenance co oznacza Całkowite Produktywne Utrzymanie Ruchu) i pozwala z pełnym zrozumieniem organizować ustandaryzowane zadania takie jak audyty, zgłaszanie nieprawidłowości, kontrole. Trzecie narzędzie to parsable przydatne w przypadku powtarzalnych procesów. Przypomina o wszystkich planowanych działaniach takich jak przeglądy czy prace serwisowe – tłumaczy Michał Chylewski, Specjalista ds. analityki danych produkcyjnych IIoT z Browaru w Warce.

W dzisiejszych czasach, zdominowanych przez nowoczesne technologie, aż trudno uwierzyć, że dawniej pracownicy musieli samodzielnie przeprowadzać analizy danych w wersji papierowej i na podstawie tych rezultatów planować wszystkie działania w firmie.

Nowoczesne rozwiązania cyfrowe są wykorzystywane we wszystkich obszarach działalności firmy/Fot. Grupa Żywiec

Człowiek w centrum cyfrowej transformacji

Przyglądając się cyfryzacji w konkretnym przedsiębiorstwie z sektora spożywczego nie można zapomnieć, że wspólnym mianownikiem i sednem procesu transformacji jest zawsze człowiek. To ludzie tworzą praktyczne rozwiązania IT, które są implementowane w poszczególnych przedsiębiorstwach, a sensem samej digitalizacji jest coraz skuteczniejsze wsparcie pracowników w ich codziennych zadaniach.

Czynności manualne mogą wykonywać maszyny, z powtarzalnymi aktywnościami i coraz obszerniejszymi danymi do obróbki dadzą sobie radę roboty. Ale pozostają jeszcze działania innowacyjne, którym urządzenia nie sprostają. To jest grunt, na którym czeka nas dalszy rozwój i dalsza przygoda. Człowiek jest niezastąpionym elementem tego systemu, uwalniamy dla niego czas na robienie tego, co potrafi najlepiej, czyli myślenia – podsumowuje Michał Chylewski, Specjalista ds. analityki danych produkcyjnych IIoT z Browaru w Warce.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl