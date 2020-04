Browar w Żywcu przekaże płyn do dezynfekcji rąk dla mieszkańców miasta

W czasie epidemii koronawirusa kluczowe jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, takich jak pozostawianie w domu czy regularne mycie rąk. W związku z informacjami o niewystarczającej ilości płynu do dezynfekcji żywiecki browar postanowił zapewnić każdemu gospodarstwu domowemu w mieście darmowy, półlitrowy płyn do dezynfekcji. W ten sposób mieszkańcy będą mogli bardziej efektywnie chronić się przed zakażeniem.

W normalnych warunkach alkohol, który powstaje w browarze podczas warzenia piwa bezalkoholowego dzięki specjalnej linii do dealkoholizacji, sprzedawany jest na potrzeby przemysłowe. W sytuacji walki z COVID-19 zostanie przekazany na produkcję płynów do dezynfekcji. W zamian za to żywiecki browar będzie mógł przekazać płyn do dezynfekcji mieszkańcom miasta, a także służbom medycznym oraz komunalnym.

– W Żywcu wszystkie ręce na pokład, dlatego postanowiliśmy przekazać alkohol, który otrzymujemy z piwa bezalkoholowego producentom środków ochrony w zamian za płyn do dezynfekcji rąk dla mieszkańców, a także szpitali i służb miejskich. Zależy nam na bezpieczeństwie mieszkańców, a jednocześnie docierają do nas sygnały o problemach z dostępnością płynów z uwagi na wysokie zapotrzebowanie. Dziękuję służbom miejskim i Panu Burmistrzowi, że zgodzili się wesprzeć nas, zapewniając bezpieczną dystrybucję do każdego mieszkania w Żywcu –mówi Tomasz Klima, dyrektor Arcyksiążęcego Browaru w Żywcu..

Pierwsze płyny do dezynfekcji pojawią się w Żywcu w piątek, 10 kwietnia. Ich dystrybucją wśród mieszkańców zajmie się Urząd Miejski i jego służby. Każda butelka płynu dezynfekującego dotrze bezpośrednio i zachowaniem zasad bezpieczeństwa do każdego domu i mieszkania na terenie miasta.

– Rozdanie tylu płynów to naprawdę bardzo trudne wyzwanie logistyczne, ale przy pomocy radnych miejskich, pracowników Urzędu Miejskiego, harcerzy, strażaków z jednostek OSP, kibiców Czarnych-Górala Żywiec, żywieckich jukacy, naszego TBS, Spółdzielni Mieszkaniowej oraz wolontariuszy dostarczymy ten jakże potrzebny teraz płyn naszym mieszkańcom! Dystrybucja rozpocznie się już w piątek, 10 kwietnia. Jednak zakładamy, że całość uda się rozdać w tygodniu po świętach. To, że Browar w Żywcu jest teraz tak blisko mieszkańców, to prawdziwy przykład społecznej odpowiedzialności biznesu – mówi burmistrz Żywca Antoni Szlagor.

To kolejny element zaangażowania Arcyksiążęcego Browaru w Żywcu w czasie epidemii koronawirusa, po wsparciu Szpitala w Żywcu środkami przeznaczonymi na zakup potrzebnego w tym momencie sprzętu medycznego.

Grupa Żywiec aktywnie włączyła się w walkę ze skutkami COVID-19. Firma sfinansowała zakup sprzętu medycznego ratującego życie dla szpitali w miastach, gdzie warzy piwo, a także przekazała 1 milion złotych na zbiórkę na doposażenie służb medycznych prowadzonych przez Fundację Siepomaga. Firma wspiera także lokale gastronomiczne, które musiały wstrzymać działalność ze względu na epidemię.