Browar Za Miastem buduje własny browar i zapowiada zbiórkę crowdfundingową

Browar Za Miastem od trzech lat warzy piwa rzemieślnicze, których nazwy kojarzą się z miłym nastrojem i wypoczynkiem: Święty Spokój, Długi Weekend czy Dzień Wolny. We wrześniu spółka rozpocznie budowę własnego browaru, a do udziału w projekcie chce zaprosić także crowdinwestorów. Kampania ruszy we wrześniu i będzie promowana na Crowdway.pl. Jej celem będzie pozyskanie 4,2 mln zł. Pozostałe nakłady inwestycyjne spółka zrealizuje ze środków własnych, dotacji UE i kredytu.