Browar Za Miastem ruszył z budową browaru, na razie zebrał w crowdfundingu 1,7 mln zł

Browar Za Miastem przekonał już blisko 350 inwestorów do inwestycji w nowy browar, który powstaje w miejscowości Rumianek koło Poznania. Po miesiącu trwającej wciąż kampanii crowdfundingowej spółka zgromadziła 1,7 mln zł wpłat. To 40 proc. celu oferty akcji, który wynosi 4,18 mln zł. Pierwsze piwa zostaną uwarzone we wrześniu 2021 r.