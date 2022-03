Browar Zamkowy Cieszyn: To kobiety warzyły pierwsze piwa. Powstało „Pink Boots”

„Pink Boots”, czyli z angielskiego „różowe buty”, to nazwa nowego piwa Browaru Zamkowego Cieszyn, które powstało we współpracy z kobietami – piwowarkami domowymi i zawodowymi. Premiera jest zaplanowana 8 marca, czyli w Dniu Kobiet.

Panie warzące piwo Pink Boots/ fot. mat. praspwe

Projekt nawiązuje i wspiera coroczną akcję Pink Boots Society – międzynarodowej organizacji non-profit, której misją jest pomaganie i inspirowanie kobiet w „męskiej” branży piwowarskiej. Część dochodu ze sprzedaży piwa zostanie przekazana na rzecz Stowarzyszenia Klub Kobiet Kreatywnych w Cieszynie.

Tak – pierwszymi piwowarkami były kobiety. Jeszcze w czasach prehistorycznych, jak tylko rasa ludzka zrezygnowała z koczowniczego trybu życia i zaczęła uprawiać ziemię oraz korzystać z jej plonów, pojawiło się także pierwsze proste piwo. Powstawało z chleba i wody, czyli podstawowych składników, dzięki którym zachodzi fermentacja. I to kobiety, jako ówczesne opiekunki dzieci i domostw zajmowały się przez wieki warzeniem piwa. Ta umiejętność była tak cenna, że tylko one mogły je przygotowywać i prowadzić tawerny. Co więcej, we wszystkich starożytnych społeczeństwach piwo było uznawane za dar bogini, a nie boga płci męskiej. Boginiami piwa były egipska Izdyda, babilońsko-asyryjska Isztar oraz sumeryjska Ninkasi. Sytuacja odmieniła się dopiero w średniowieczu za sprawą mnichów oraz w erze rewolucji przemysłowej.

- Współcześnie nasza branża jest zmaskulinizowana, co nie oznacza, że nie ma w niej piwowarek! Ba! Często też kobiety tworzą wyśmienite piwa w browarach i przełamują stereotyp w „męskiej” branży. Chcemy o tym przypomnieć, opowiedzieć i podziękować z hasłem „kobiety na warzelnie”! Dlatego przyłączyliśmy się do corocznej akcji Pink Boots Society i Yakima Chief Hops – amerykańskiego producenta chmielu, który dostarczył nam mieszankę Pink Boots, którą dobrały kobiety – powiedział Dominik Szczodry, główny piwowar Browaru Zamkowego Cieszyn.

Browar do współpracy zaprosił piwowarki z Polski: Magdę Bergmann, Gabrielę Bujok, Dorotę Chrapek, Gosię Ejankowską oraz Vicky Dine - główną piwowarkę z zaprzyjaźnionego browaru SeyBrew z Seszeli.

- Akcję wspieramy! Chcemy odczarować ten męski świat piwowarów i to, że piwo kojarzy się z mężczyznami. Chcemy pokazać, że kobiety też potrafią warzyć dobre piwo, które jest dla wszystkich. Nie chcemy dzielić, że „piwo dla kobiet”, „piwo dla mężczyzn”. Każdy powinien poszukiwać i odnaleźć swój smak – dodała Dorota Chrapek z blogu homebrewing.pl, piwowarka domowa, a wcześniej także zawodowa.

Wtóruje jej koleżanka, również piwowarka domowa i współzałożycielka Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych, Gabriela Bujok. - Pink Boots to piwo w stylu American Pale Ale, chmielone aromatycznymi cytrusowo-owocowymi odmianami zza Oceanu. Lekkie, pijalne, sesyjne. Jest skierowane do wszystkich. Przełamujemy stereotypy, że dla kobiet jest tylko jasne piwo ze słodkim soczkiem.

- Piwo łączy, a nie dzieli! Niezależnie od tego, kim jesteśmy, gdzie mieszkamy, jaką mamy płeć. Jestem przekonana, że nasze piwo zasmakuje kobietom i mężczyznom – podsumowuje Magdalena Bergmann z blogu Słodowe.pl, prezeska Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych.

Piwo Pink Boots w stylu American Pale Ale, to lżejsza (5,3%) i bardziej pijalna wersja American IPA, która mimo delikatniejszych parametrów zachowuje charakterystyczną intensywną chmielowość. Do chmielenia na zimno (aby podbić aromat piwa) użyliśmy specjalnej mieszanki pięciu odmian chmielu – Pink Boots - od Yakima Chief Hops. Oczekujemy aromatów i smaków cytrusów oraz jagód, kojarzonych z borówką amerykańską.