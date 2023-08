Minister Telus w Polskim Radiu 24 oskarżył browary o dolewanie spirytusu do piwa. Na te oskarżenia szybko zareagował Carlsberg Polska.

Browary dolewają spirytus do piwa? Minister oskarża, Carlsberg odpowiada; fot. unsplash Martin Martz

Minister Telus o piwie ze spirytusem

Minister Telus w Polskim Radiu 24 oskarżył browary o dolewanie spirytusu do piwa. Jak stwierdził "ludzie szukają piwa lokalnego, nie z wielkich koncernów, które dolewają spirytusu do piwa".

- To jest problem, że piwo jest chrzczone alkoholem. Te wysokoprocentowe nie mają go z fermentacji, to jest pewne oszustwo - mówił minister rolnictwa.

Carlsberg odpowiada na zarzuty ministra

Na słowa te bardzo szybko zareagowała firma Carlsberg Polska.

"Odnosząc się do wypowiedzi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Roberta Telusa, która dotyczyła rzekomego dodawania przez duże browary spirytusu do piwa, stanowczo zaprzeczamy takim pomówieniom" - napisano w oświadczeniu.

"Takie słowa nigdy nie powinny zostać wypowiedziane przez osobę pełniącą funkcję publiczną. Zwłaszcza, gdy słowa wypowiada minister rolnictwa, a kwestia dotyczy napoju, który w dużej mierze powstaje na bazie zboża" - dodaje firma.

Carlsberg tłumaczy, że jedyny alkohol, jaki jest obecny w piwie, to ten, który jest efektem dokonywanej przez drożdże fermentacji alkoholowej słodowanych ziaren zbóż. Spółka wyjaśnia też, że to, z jakich surowców może składać się piwo, określa definicja wypracowana przez dwie największe organizacje skupiające producentów piwa – ZPPP Browary Polskie i Stowarzyszenie Regionalnych Browarów Polskich.



"Zgodnie z nią w skład piwa wchodzi: słód browarny oraz woda z dodatkiem chmielu lub produktów chmielowych, a także surowce niesłodowane, których zawartość nie powinna jednak przekraczać 45 proc. zasypu. Nigdzie nie ma jednak mowy o spirytusie" - podkreśla Carlsberg Polska.

