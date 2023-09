Był to jeden z najtrudniejszych sezonów w historii branży. Ośmioprocentowe spadki wolumenów całej kategorii odczuliśmy we wszystkich segmentach piw; od piw typu lager, po piwa smakowe, specjalności piwne, jak i piwa bezalkoholowe - powiedziała nam Agata Koppa, dyrektor ds. ESG i Komunikacji w Carlsberg Polska.

Agata Koppa, dyrektor ds. ESG i Komunikacji w Carlsberg Polska. w rozmowie z nami ocenia tegoroczny sezon piwny. / fot. Kuba

Kolejne spadki sprzedaży piwa

Jak Carlsberg Polska ocenia tegoroczny sezon piwny?

Choć za oknem tego nie widać, bo pogoda jak najbardziej piwna, to kończymy tegoroczny sezon. Był to jeden z najtrudniejszych sezonów w historii branży. Ośmioprocentowe spadki wolumenów całej kategorii odczuliśmy we wszystkich segmentach piw; od piw typu lager, po piwa smakowe, specjalności piwne, jak i piwa bezalkoholowe. Polacy kupili nominalnie mniej piwa w każdym punkcie sprzedaży, od hiper i super marketów, po dyskonty i sklepy spożywcze różnych wielkości.

Piętno wydarzeń, które mocno dotknęły kategorię: coroczny wzrost akcyzy, wysokie koszty energii, surowców i opakowań, presja płacowa i utrzymująca się wysoka inflacja, odbiły się na rosnącej cenie piwa. Jeśli nałożymy na to pogarszającą się sytuację ekonomiczną Polaków, otrzymujemy wyhamowanie popytu. Wartość kategorii piwa rośnie. Nie wynika to jednak ze zmian w wyborach konsumentów i częstszego sięgania po piwa z segmentu premium, lecz z rosnących średnich cen piwa napędzanych wysoką inflacją.

Powiedziała Pani o spadkach sprzedaży w każdej kategorii, a czy mimo tego możemy wskazać te rodzaje piw, które sprzedawały się najlepiej w tym sezonie?

Najmniejszy spadek wolumenów widać na piwach bezalkoholowych, jednocześnie pamiętajmy, że to wciąż jedynie ok. 7% rynku piwa. Naszą mocną stroną są co roku nowości piwne. Aż 3 nasze nowości Garage Melon&Lime Madness, Somersby Cherry&Apple i Somersby Blackcurrant&Lime 0,0% znalazły się w TOP 5 w kategorii „piwa” rankingu nowości przygotowanego na podstawie danych Centrum Monitorowania Rynku. Co więcej, nasza nowość Melon&Lime z nalazła się na II miejscu tego samego rankingu w kategorii ogólnej.

System kaucyjny problemem i wyzwaniem dla rynku piwa

Analizując tegoroczny sezon piwny, czy coś szczególnie zaskoczyło Państwa na plus, a coś na minus?

Martwi fakt, że sezon nie wyhamował wolumenowych spadków kategorii, a wręcz przeciwnie, przyspieszył je. Mniejsze wolumeny rodzą zawsze dodatkowe koszty dla browarów.

Natomiast to co nas cieszy, to sukces naszych kampanii marketingowych i csr-owych: „Wygraj roczną pensję i wrzuć na luz z Zatecky”, „Zapylamy z pomocą” marki Somersby.

Zagadnieniem, które przykuło uwagę całej branży napojowej był i jest system kaucyjny. Ekspresowo przeprocedowano ustawę o systemie kaucyjnym, w której nie uwzględniono merytorycznych uwag branży i której z branżą nie skonsultowano, narzucając nierealne terminy wdrożenia. To miała być ustawa prośrodowiskowa, której celem było wprowadzenie zamkniętego obiegu odpadów branży napojowej - puszek i butelek. Tymczasem przy jej dzisiejszym kształcie szklane butelki zwrotne, czyli najbardziej ekologiczne rozwiązanie opakowaniowe branży napojowej, nie jest wystraczająco chronione. Mamy najbardziej skuteczny system obiegu opakowań w Polsce, latami budowany przez całą branżę piwną system zwrotu szklanej butelki, gdzie poziom zwrotności wynosi 90%. Troska o ten system jest w tej chwili największą obawą naszej branży.

Carlsberg inwestuje w browary

Jakie są plany browaru na miesiące jesienno–zimowe? Na czym będą się Państwo koncentrować?

Sezon za nami, ale w Carlsberg Polska nie zwalniamy tempa. Będziemy się koncentrować na realizacji naszych celów długoterminowych, zarówno w kontekście strategii biznesowej firmy jaki i strategii zrównoważonego rozwoju.

Najwięcej pracy poświęcimy systemowi kaucyjnemu. Praca w bardzo napiętym harmonogramie rodzi wiele ryzyk, ale podejmujemy próbę wypełnienia ustawowych oczekiwań.

Przez cały rok realizujemy projekty środowiskowe. W Browarze Kasztelan uruchamiamy właśnie nową instalację lamp UV, która pozwoli zmniejszyć zużycie wody. Lampy pozwolą dezynfekować wodę w instalacjach przez co mniej wody będziemy zużywać do czyszczenia rurociągów. Rocznie zaoszczędzimy ok 2 tys. m3 wody. W Browarze Okocim jesienią uruchomimy małą fotowoltaikę (2x49 KWh). Rozwijamy też projekt kogeneracji – jednoczesnego wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej z odpadu jakim jest biogaz powstający w przybrowarianej oczyszczalni ścieków. W ten sposób dostarczymy 50% energii elektrycznej i 100% energii cieplnej na oczyszczalnię.

Przed nami 7. odsłona programu społeczno-edukacyjnego „Trzeźwo myślę”, w którym promujemy odpowiedzialną konsumpcję alkoholu i podkreślamy, że kierowców obowiązuje zasada zero alkoholu. Dobrą praktyką, którą chcemy się dzielić z innymi firmami jest wprowadzona w tym roku, w trzech naszych browarach zasada testowania wszystkich kierowców alkomatem. Mówimy tu o sprawdzaniu około 10 tysięcy ludzi miesięcznie- losowo wybrane 50% naszych browarnianych załóg i 100% obsługujących nas kierowców. Promując akcję ‘kontrola trzeźwości’ dajemy jasny sygnał na temat naszego jednoznacznego stanowiska w aspekcie alkoholu i prowadzenia samochodów.

Dziękuję za rozmowę.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl