Browary Polskie: nastąpiła zmiana w zarządzie

Nowy prezes Zarządu ZPPP od ponad 20 lat związany jest z branżą piwną. Od 2016 roku w Carlsberg Polska pełnił funkcję wiceprezesa ds. sprzedaży, a w latach 2015 – 2016 w centrali Grupy Carlsberg w Kopenhadze sprawował rolę dyrektora ds. sprzedaży, odpowiedzialnego za region Europy Zachodniej Grupy Carlsberg. 2 listopada 2020 r. Mieszko Musiał został nowym dyrektorem zarządzającym i prezesem zarządu Carlsberg Polska.

Nowy prezes obejmuje stanowisko w trudnych dla branży okolicznościach pandemii SARS-CoV-2, która spowodowała poważną jej destabilizację. Zamknięta gastronomia, spadek sprzedaży, a także wzrost akcyzy na początku roku niewątpliwie wpłynęły na jej kondycję. Przed browarnikami nowe obciążenia, wynikające z krajowych aktów prawnych lub wymogów unijnych.

- Ograniczenia związane z pandemią uderzyły w cały sektor piwowarski, a w przyszłości sytuacja może okazać się jeszcze trudniejsza z uwagi na niepewność dalszego rozwoju sytuacji epidemiologicznej. Obecnie najważniejsze jest, aby utrzymać miejsca pracy, łańcuch wartości i odbudować optymizm konsumencki, który przygasł w ostatnim czasie - mówi Mieszko Musiał, Prezes Zarządu Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie.

Nowy prezes zwraca także uwagę na potrzebę odpowiednich działań ze strony państwa.



- Kluczowa dla branży jest teraz stabilizacja regulacyjna i legislacyjna. Browarnicy mocno odczuwają skutki polityki akcyzowej, a także obawiają się konsekwencji wprowadzenia w przyszłym roku dodatkowych obciążeń, takich jak podatek cukrowy, który uderzy w piwa bezalkoholowe. Jeżeli branża będzie wiedziała, że jej otoczenie prawne jest stabilne i przewidywalne, będzie w stanie utrzymać miejsca pracy i wspierać gospodarkę w wychodzeniu z korona-kryzysu - mówi Mieszko Musiał, Prezes Zarządu Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie.

Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie to organizacja skupiająca największych producentów piwa w kraju. Reprezentuje członków w relacjach z administracją rządową i samorządową, organizacjami społecznymi oraz związkami zawodowymi działającymi w przemyśle piwowarskim. ZPPP należy do prestiżowej, istniejącej od 1958 r. organizacji The Brewers of Europe, która skupia organizacje branżowe z 29 krajów europejskich.