Browary Polskie: w 2020 r. wyzwaniem będzie utrzymanie wartości rynku i pozytywnych trendów, eksport niezakłócony

- W wynikach wyraźnie widać różnicę pomiędzy dwoma pierwszymi miesiącami roku, a kolejnymi. O ile w styczniu i lutym tego roku rynek piwa miał dodatnią dynamikę rdr, to począwszy od marca obserwujemy kilkuprocentowe spadki w każdym kolejnym miesiącu w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Ma to oczywiście związek z epidemią - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Bartłomiej Morzycki.

- Bieżący rok jest bardzo nietypowy gdyż mieliśmy i wciąż mamy do czynienia z sytuacją wcześniej niespotykaną. Zbyt wcześnie na wyciąganie daleko idących wniosków na cały rok, ale nadrobienie spadków z miesięcy wiosennych może być trudne do odrobienia. Zwłaszcza, że sprzymierzeńcem nie jest też póki co pogoda - dodaje.

- Należy pamiętać, że szereg ograniczeń pozostaje w mocy i np. nie odbędą się duże letnie imprezy masowe. Wiele wskazuje też na to, że ruch turystyczny będzie jednak mniejszy niż się spodziewano. W tych warunkach wyzwaniem będzie utrzymanie chociaż wartości rynku i podtrzymanie pozytywnych trendów jak premiumizacja czy rozwój piw 0,0 – mówi też dyrektor ZPPP Browary Polskie.

A jak wygląda obecnie eksport piwa?

- Nie posiadamy aktualnych danych dotyczących eksportu, ale z częściowych informacji nie wynika jak na razie, aby epidemia znacząco zakłóciła eksport piwa – mówi Bartłomiej Morzycki.

Dyrektor ZPPP Browary Polskie mówi też, że maj i majówka, czyli tradycyjny początek sezonu piwnego, nie był dobry dla branży. Odmrożenie sektora HoReCa nie poprawiło sytuacji, a producenci z dużym niepokojem obserwują sytuację branży gastronomicznej.

