Browary rzemieślnicze kierują list-protest do premiera ws. nasilonych kontroli celno-skarbowych

ZPP apeluje do rządu o 12-miesięczne moratorium na nowe obciążenia

- Nie dość, że intensyfikacja działań kontrolnych następuje w najtrudniejszym dla małych browarów okresie kryzysu spowodowanego lockdownami, to działania służb celno-skarbowych wyraźnie zmierzają w kierunku podważenia prawa do stosowania obniżonej stawki akcyzy w wielu małych browarach, co stoi w sprzeczności z wolą ustawodawcy unijnego w zakresie ulg w podatku akcyzowym dla małych browarów oraz nadrzędną intencją wsparcia małych browarów leżącą u podstaw tych przepisów – wskazuje prezes PSBR Marek Kamiński.

Pismo w formie listu otwartego skierowane zostało do wiadomości Marszałków Sejmu RP i Senatu RP, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosława Gowina, Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Tadeusza Kościńskiego, a także Posłów i Senatorów.

- Jesteśmy stowarzyszeniem zrzeszającym najmniejsze browary w Polsce. W znakomitej większości stanowimy firmy rodzinne lub przedsięwzięcia zapaleńców, którzy swoją pasję postanowili przenieść na profesjonalny poziom. Jesteśmy polskimi przedsiębiorcami, którzy bez dużego zaplecza kapitałowego podjęli się działania na wysoce konkurencyjnym, zdominowanym przez wielki międzynarodowy kapitał, rynku. Piwa przez nas oferowane to jakościowe produkty mające na celu pokazywanie najwyższych i wyjątkowych walorów smakowych i szerzenie odpowiedzialnej kultury piwa. Kultury piwa, którą od dziesięciu lat zmieniamy, kierując się smakiem, poszukiwaniem wyjątkowych doznań sensorycznych czy ciekawą recepturą piwa. Oferując wytworzone rzemieślniczymi metodami piwa premium, w sposób oczywisty realizujemy misję podnoszenia kultury i zmiany struktury spożycia alkoholu w Polsce. Odkąd zapoczątkowaliśmy piwną rewolucję, utworzyliśmy z niczego około dwa tysiące nowych miejsc pracy w całej Polsce – czytamy w liście PSBR do premiera.

- Reprezentując społeczność najmniejszych browarów w Polsce, wyrażamy zdecydowany protest przeciwko mającym aktualnie miejsce w wielu małych browarach kontrolom celno-skarbowym w zakresie wyliczenia wysokości podatku akcyzowego, których jednoznacznym celem jest pozbawienie kontrolowanych browarów prawa do stosowania należnego im 50-procentowego zwolnienia w podatku akcyzowym w zakresie produkcji sprzedanej do przedsiębiorców potocznie określanych browarami kontraktowymi – pisze zarząd PSBR.