Inflacja, rosnące ceny surowców i energii stały się problemem dla rynku piwa. Jak wobec tego wyglądają przygotowania browarów do tegorocznego sezonu piwnego? Co jest aktualnie największym wyzwaniem, szansą na rozwój, ale i zagrożeniem dla browarów?

Zdaniem Marka Skrętnego rynek piwa w Polsce mimo problemów ma ogromny potencjał, a pojawiające się trendy są szansą na dalszy rozwój.

Polski rynek piwa to jeden z najciekawszych rynków w Europie, a nawet na świecie. To olbrzymi potencjał setek browarów, które w ostatnich latach udowodniły, jak bardzo kreatywni i pracowici jesteśmy. Dziesiątki medali zdobytych na renomowanych konkursach na całym świecie oraz wysoki poziom eksportu polskiego piwa są tego dowodem - ocenił dyrektor marketingu i rozwoju w browarze Amber.

Trend rozwoju sceny kraftowej oraz trend NoLo dają ciągle nowe impulsy do tego, by rozwijać branżę. Nie bez znaczenia jest też trend powrotu do butelki zwrotnej oraz poprawa wizerunkowa puszki jako opakowania wygodniejszego, tańszego i bardziej przyjaznego środowisku w stosunku do butelki bezzwrotnej - dodał.