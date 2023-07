Zieloni uważają, że butelki po tzw. małpkach powinny zostać objęte systemem kaucyjnym i zapowiadają, że zgłoszą odpowiednią poprawkę do ustawy o gospodarce opakowaniami - zapowiedzieli na czwartkowej konferencji w Sejmie Urszula Zielińska, Klaudia Jachira i Przemysław Słowik.

W czwartek wieczorem w Sejmie zaplanowane jest pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Projekt dotyczy wprowadzenia od 1 stycznia 2025 r. systemu kaucyjnego na jednorazowe butelki z plastiku do 3 litrów, szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowe puszki o pojemności do 1 litra.

Współprzewodniczący Zielonych Urszula Zielińska (KO) i Przemysław Słowik oraz należąca do Zielonych posłanka KO Klaudia Jachira wyrażali na czwartkowej konferencji prasowej w Sejmie zadowolenie, że izba będzie zajmować się tym projektem ustawy.

Przemysław Słowik przyznał, że ustawa spowoduje, iż zwiększy się udział odpadów, które będzie można ponownie przetwarzać i używać ponownie. "Coraz więcej krajów wprowadza systemy kaucyjne, które powodują, że 90 procent opakowań jest ponownie w obiegu" - mówił.

"Nie może być dłużej tak, że jak idziemy do sklepu i nie mamy paragonu, to nie możemy oddać butelki. Ten system powinien być bardzo prosty i powszechny, bo tylko wtedy będziemy mieć gwarancję, że każdy będzie mógł z tego skorzystać, a parki i lasy nie będą zaśmiecane odpadami" - podkreślała Klaudia Jachira.

Na konferencji prasowej zaprezentowano ogromny worek z butelkami po tzw. małpkach, które rzecznik Zielonych Michał Suchora zebrał w czwartek tylko wokół Sejmu.

"Każdego dnia Polacy wypijają 3 miliony takich +małpek+, ale niestety te +małpki+ nie tylko nie są objęte systemem kaucyjnym, ale na podstawie tego projektu ustawy nie mają być objęte systemem kaucyjnym" - powiedziała Jachira. Zapowiedziała, że Zieloni złożą odpowiednią poprawkę do projektu.

"Apelujemy do pana ministra (wiceministra klimatu i środowiska) Jacka Ozdoby, by przyjął poprawkę Zielonych, dodającą +małpki+ do systemu kaucyjnego" - apelowała Jachira.

"Mamy nadzieję że ustawa nie utknie w legislacyjnych przepychankach przedwyborczej walki, ale będzie uchwalona i wdrożona" - mówiła Urszula Zielińska. Jej zdaniem poprawy wymaga konstrukcja podatku VAT w projekcie, by przedsiębiorcy na tym podatku nie tracili w związku z ustawą, do systemu kaucyjnego powinny być także włączone małe sklepy.

"Poprawki, które zaproponujemy, spowodują, że ustawa nie będzie tylko półproduktem" - mówił Słowik.

Projekt nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi dotyczy wprowadzenia w Polsce systemu kaucyjnego na jednorazowe butelki z plastiku do 3 litrów, szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 l oraz metalowe puszki do 1 l. System ten miałby zacząć funkcjonować, wedle przygotowanego w MKiŚ projektu, z początkiem 2025 roku. Nowe przepisy wdrożą unijną dyrektywę ws. zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko.

