Pub 'The Virgin Mary' powstał w Dublinie w maju 2019 roku. Idea założyciela lokalu była nietypowa - specjalizacja w bezalkoholowych drinkach.

Vaughan Yates, współwłaściciel lokalu przyznawał, że na rynku brakowało mu knajp dla ludzi, którzy nie piją. Przyznał, że jego pub radził sobie dobrze do pandemii.

- Po prostu nie podnieśliśmy się do tego samego poziomu, co przed pandemią, przed Brexitem, przed wszystkim, co spowodowało wzrost cen - powiedział irlandzkiej stacji radiowej Newstalk.