Były właściciel CEDC ma kłopoty. Kurczą się przychody i zyski rosyjskiego giganta

Data: 10-05-2023, 12:25

W 2022 roku przychody należącej do Rustama Tariko grupy Rust Russia JSC spadły do ​​20,7 mld rubli z 30,2 mld rubli w 2021 roku (spadek o 31,3%). To najniższy wynik od pięciu lat. Strata netto w ubiegłym roku wzrosła do 2,7 mld rubli z 1,3 mld rubli w 2021 roku - podkreśla agencja Interfax Rosja.

fot. shutterstock.com