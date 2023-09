Stopniowe podwyższanie wieku, w którym prawo zezwala na palenie uniemożliwiłoby sprzedawanie papierosów osobom urodzonym po określonym roku i tym w młodszym wieku. O wprowadzeniu takich regulacji myśli szef angielskiego rządu Rishi Sunak. Ta koncepcja jest aktualnie poddawana konsultacjom społecznym - czytamy w Guardianie.

Na podobne rozwiązania zdecydowała się Nowa Zelandia w grudniu ubiegłego roku. Nowe regulacje prawne podwyższyły wiek legalnego palenia, tak, by wyroby tytoniowe nie mogły być sprzedawane osobom urodzonym 1 stycznia 2009 r. lub później. Pod rządami byłej premier Jacindy Ardern Nowa Zelandia przyjęła również przepisy ograniczające zawartość nikotyny w papierosach i wymuszające ich sprzedaż wyłącznie w specjalistycznych sklepach, a nie w marketach ogólnospożywczych i sieciach handlowych.

Zapytany o nową, „antynikotynową” politykę premiera rzecznik rządu stwierdził, że palenie to bardzo niebezpieczny nałóg, który zabija co roku dziesiątki tysięcy ludzi i stanowi ogromne obciążenie dla systemu opieki zdrowotnej i gospodarki.

Chcemy zachęcić jak najwięcej osób do rzucenia nałogu. Naszym ambitnym zamierzeniem jest uwolnienie kraju od dymu do 2030 roku. Dlatego podjęliśmy już kroki mające na celu zmniejszenie wskaźników palenia. Nasze działania umożliwiają milionom angielskich palaczy skorzystanie z bezpłatnych zestawów do e-papierosów w ramach akcji „ zamień, by rzucić”. To pierwszy tego typu projekt na świecie. Dodatkowo uruchamiamy program bonów zachęcających kobiety w ciąży do rzucenia palenia oraz doradztwo w zakresie obowiązkowych wkładek do opakowań papierosów - dodał cytowany przez brytyjski Dziennik Max Blain.