Carlsberg dostosował się do nakazu rządu ws. produkcji i nie ma z tym większych problemów

31 marca premier Mateusz Morawiecki ogłosił wprowadzenie kolejnych zaostrzeń w związku z pandemią koronawirusa. Od 2 kwietnia stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie, o co najmniej 1,5 metra. Zapis dotyczy także zakładów przetwórstwa żywności. Istnieją obawy, że może to utrudnić i spowolnić pracę na liniach produkcyjnych.

- Oczywiście znamy to rozporządzenie, które zostało ostatnio nieco zmienione, tak, że tam gdzie nie ma innej możliwości, to można pracować bez zachowania 1,5 metra odstępu, ale oczywiście pracownik musi być wyposażony w środki ochrony – mówi serwisowi portalspozywczy.pl Beata Ptaszyńska-Jedynak, dyrektor ds. Komunikacji Carlsberg Polska.

- Jeśli chodzi o Carlsberg Polska, w naszych browarach zastosowaliśmy się do jego zapisów i na ten moment nie widzimy większych problemów. W biurach, w których mógłby pojawić się trudności z zachowaniem odległości, pracownicy od ponad dwóch tygodni, tam gdzie jest to możliwe, pracują zdalnie - dodaje.

Rząd na stronie gov.pl przedstawił informację, która ma nieco ułatwić pracę na liniach produkcyjnych w związku z wprowadzonymi zaostrzeniami.

- Pracodawcy mają obowiązek zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom. Dotyczy to przede wszystkim stanowisk pracy poszczególnych osób, które muszą być oddalone od siebie, o co najmniej 1,5 metra. Jeśli pracodawca nie jest w stanie zapewnić takiej odległości z obiektywnych względów – np. dlatego, że linia produkcyjna na to nie pozwala – ma prawo odejść od tej zasady, ale tylko pod warunkiem zapewniania środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii” – czytamy w zaleceniach rządowych.

Branża spożywcza - jak większość sektorów w Polsce - zmaga się też z brakiem maseczek, rękawic i płynu do dezynfekcji, które - nawet w czasach sprzed epidemii - były używane w zakładach w ogromnych ilościach. Zakłady mają problem z zakupem, a ceny poszły w górę nawet o kilkaset procent.