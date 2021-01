Carlsberg Group przenosi się do chmury

Van Pur dołączył do sponsorów podświetlenia katowickiego Spodka

Wyzwaniem było zamknięcie procesu w ciągu sześciu miesięcy, a dodatkowym utrudnieniem to, że firma miała tylko jeden weekend, podczas którego mogła sobie pozwolić na zatrzymanie produkcji i wyłączenie systemu.

- Migracja do chmury dotyczyła bardziej sposobu myślenia w organizacji i transformacji, którą musieliśmy przeprowadzić. Zaplecze technologiczne miało stać się czymś, co napędza zmiany i innowacyjność, a nie jedynie utrzymuje stary system przy życiu. Postanowiliśmy, że w pewien sposób chcemy „wymyślić” cyfrową ścieżkę firmy od nowa – mówi Mark Dajani, Chief Information Officer, Carlsberg Group.

Carlsberg zarządza ponad 140 markami piwa na światowym rynku i zatrudnia 41 000 pracowników w ponad 20 krajach. Środowisko produkcyjne zarządzane jest za pomocą aplikacji SAP do wysyłania produktów oraz wsparcia sprzedaży, finansów, produkcji, logistyki, zaopatrzenia i planowania.

Więcej niż kopiuj-wklej

Grupa Carlsberg już wcześniej korzystała z chmury i technologii cyfrowych, wierząc, że innowacyjne zaplecze technologiczne to warunek, aby sprostać rosnącym oczekiwaniom konsumentów.

Nowe wyzwanie stanowiła złożona infrastruktura informatyczna, będąca wynikiem szeregu przejęć i fuzji w grupie kapitałowej, a co za tym idzie mozaika różnych systemów, oprogramowania, sprzętu i standardów. Plan zakładał migrację wszystkiego – od systemów biurowych i narzędzi do współpracy, po krytyczne aplikacje SAP. Przekształceniu musiały ulec ogromna liczba adresów IP oraz przeszło 600 interfejsów.

Przeniesienie grupy do chmury nie mogło tu oznaczać prostego „podniesienia i przesunięcia” obecnej infrastruktury z serwerów fizycznych na serwery chmurowe. Należało skonsolidować różne systemy, migrować je do chmury, a jednocześnie skoncentrować się na innowacyjności i wykorzystaniu danych do ulepszania i odwzorowywania procesów biznesowych.

Most między starym a nowym

Carlsberg zdecydował się na platformę Azure nie tylko ze względu na długą współpracę z Microsoft, lecz z racji na wsparcie zespołu Microsoft dla systemów SAP. Współpraca technologii i zespołów dała grupie Carlsberg poczucie, że proces znajduje się w dobrych rękach i pozwoli pracownikom koncernu piwowarskiego skoncentrować się na biznesie, a nie kwestiach, które nie są ich specjalizacją.