Alkohole i używki

Carlsberg Polska będzie sprawdzał trzeźwość kierowców

ZERO nietrzeźwych kierowców na polskich drogach — powiedzieli pracownicy Carlsberg Polska i wprowadzili obowiązkowe kontrole na wjeździe i wyjeździe z każdego browaru. Kontrole obowiązują nie tylko pracowników, ale i wszystkich kierowców samochodów dostawczych, kontrahentów, usługodawców czy gości. Teraz firma zachęca do podobnych działań innych pracodawców i przedsiębiorców, by wspólnie zadbać o bezpieczeństwo na polskich drogach.

Carlsberg Polska będzie sprawdzał trzeźwość kierowców