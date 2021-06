Carlsberg Polska o Euro2020: nasze moce są ustawione na maksimum

Browary Carlsberg Polska zaczęły przygotowania do Euro2020, które odbywa się w najważniejszym dla branży sezonie letnim, już zimą i wiosną. Moce produkcyjne w sezonie są ustawione na maksimum możliwości. Trudno jednak ocenić, czy Euro2020 pomoże rynkowi zakończyć 2021 rok wzrostami - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Beata Ptaszyńska-Jedynak, Dyrektor ds. Komunikacji, Carlsberg Polska.

Autor: Barbara Woźniak

Data: 17-06-2021, 10:41

Beata Ptaszyńska-Jedynak: Dla wyników branży niezmiernie ważna jest dobra, słoneczna pogoda. Jest jednym z ważniejszych czynników mającym duży wpływ na roczne wyniki sprzedaży piwa i to ona jest zawsze najlepszym sprzedawcą. fot. Shutterstock

Euro2020 odbywa się w trakcie sezonu letniego, na który browary przygotowują się już zimą i wiosną. To w okresie zimowym dokonuje się też większości remontów, przeglądów urządzeń. Carlsberg Polska jest dobrze przygotowany pod względem działania i odpowiedniego, bazującego na wcześniejszych doświadczeniach, poziomu produkcji.

Trudno dokładnie przewidzieć wpływ tegorocznych Mistrzostw Europy na popyt lub zahamowanie spadku wolumenowego kategorii w całym roku. Polski rynek piwa jest już nasycony, a historycznie, we wcześniejszych latach z tak ważnym wydarzeniem sportowym jak Euro, wzrosty rynku mogły wynosić do 1 proc. Jednak rok 2021 jest inny i nie będzie w pełni miarodajny dla porównań. Widać kontynuację trendu spadkowego wolumenu kategorii, który miał miejsce już przed pandemią.

Dla wyników branży niezmiernie ważna jest dobra, słoneczna pogoda. Jest jednym z ważniejszych czynników mającym duży wpływ na roczne wyniki sprzedaży piwa i to ona jest zawsze najlepszym sprzedawcą. Dobry pod względem pogody sezon, to najczęściej dobre wyniki sprzedaży w całym roku.

Euro2020 i sezon letni w branży piwa

- EURO 2020 odbywa się w trakcie sezonu letniego, na który browary przygotowują się już zimą i wiosną. To w okresie zimowym dokonuje się też większości remontów, przeglądów urządzeń. Jesteśmy zatem dobrze przygotowani pod względem działania i odpowiedniego, bazującego na wcześniejszych doświadczeniach, poziomu produkcji – mówi serwisowi portalspozywczy.pl Beata Ptaszyńska-Jedynak, Dyrektor ds. Komunikacji, Carlsberg Polska.

- Moce produkcyjne w sezonie są ustawione na maksimum możliwości. Z dostępnością produktów nie powinno być więc kłopotów – dodaje.

Trend spadkowy na rynku piwa

Dyrektor ds. Komunikacji, Carlsberg Polska zwraca też uwagę, że trudno przewidzieć jak mocno Euro2020 może wpłynąć na wzrost popytu, na rynek piwa w Polsce i czy zapobiegnie spadkom rynku w tym roku.

- Trudno dokładnie przewidzieć wpływ tegorocznych Mistrzostw Europy na popyt lub zahamowanie spadku wolumenowego kategorii w całym roku. Pamiętajmy, że polski rynek jest już nasycony. Historycznie, we wcześniejszych latach z tak ważnym wydarzeniem sportowym jak EURO, wzrosty rynku mogły wynosić do 1 proc. Jednak rok 2021 jest inny i nie będzie w pełni miarodajny dla porównań – wskazuje Beata Ptaszyńska-Jedynak.

- Obserwujemy kontynuację trendu spadkowego wolumenu kategorii, który miał miejsce już przed pandemią, HoReCa nadal działa w niepełnym zakresie, choć ostatnie poluzowania ograniczeń i powroty konsumentów napawają optymizmem. Jednak część konsumentów, którzy są spragnieni wspólnych celebracji, może nadal ostrożniej podchodzić do spotkań i kibicowania w dużych grupach - dodaje.

Carlsberg Polska przygotowany do sezonu

Zapewnia, że Carlsberg Polska jest dobrze przygotowany do sezonu, a marki grupy oraz tegoroczne innowacje alkoholowe oraz 0,0%, powinny być dostępne w ciągłej sprzedaży. Wskazuje też na ogromne znaczenie pogody dla branży.

- Dla przykładu marka Okocim wystartowała właśnie z nową, kompleksową kampanią digitalową. W jej ramach pojawią się rozmowy, podcasty, reportaże i filmy, a także ciekawostki o idolach piłkarskich oraz drużynach. Celem kampanii jest prowadzenie merytorycznych dyskusji o futbolu w czasie odbywających się Mistrzostw Europy 2021 – mówi Beata Ptaszyńska-Jedynak.

Branża piwna liczy na Euro2020 i pogodę

- Warto też podkreślić, że jednym z ważnych czynników mającym duży wpływ na roczne wyniki sprzedaży jest pogoda. Dobry pod względem pogody sezon, to najczęściej dobre wyniki sprzedaży w całym roku – podkreśla Dyrektor ds. Komunikacji, Carlsberg Polska.

Czy Euro2020 nie jedyne w tym roku wydarzenie sportowe, które będzie sprzyjać branży piwa, ale najważniejsze.

- Mistrzostwa Europy w piłce nożnej to jednak najważniejsze wydarzenie sportowe, które zawsze było świetną okazją do wspólnego kibicowania przy piwie. W tym roku planowane są jeszcze przesunięte z 2020 roku Igrzyska Olimpijskie, które liczmy, że odbędą się bez przeszkód, choć nie jest to z perspektywy branży kluczowa okazja piwna. Dla wyników branży jest niezmiernie ważna dobra, słoneczna pogoda. To ona jest zawsze najlepszym sprzedawcą – wskazuje dyrektor Carlsberg Polska.