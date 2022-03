Carlsberg Polska po raz kolejny organizuje program grantowy

Carlsberg Polska po raz kolejny organizuje Program Grantowy InicJaTyWy, w którym rozda granty na projekty wspierające lokalne społeczności w sąsiedztwie Browarów Kasztelan i Okocim. Wnioski można składać do 19 kwietnia br.

Autor: oprac. JS

Data: 16-03-2022, 09:49

Carlsberg Polska kolejny raz organizuje program grantowy / fot. materiały prasowe

Celem Programu InicJaTyWy jest poprawa życia lokalnych społeczności w sąsiedztwie browarów Carlsberg Polska w powiecie sierpeckim i brzeskim.

– To już 9. edycja naszego programu, w której będziemy wspierać mieszkańców w sąsiedztwie Browarów Okocim i Kasztelan przekazując granty lokalnym organizacjom, bo to one najlepiej znają potrzeby i problemy, z jakimi mierzy się społeczność lokalna. W poprzednich edycjach reagowaliśmy na zjawisko pandemii i jego konsekwencje, a dziś tuż za granicami naszego kraju rozgrywają się kolejne dramaty, a Polacy przyjmują pod swoje dachy ukraińskie rodziny w potrzebie. Dlatego dajemy możliwość zgłaszania projektów, których celem będzie pomoc, wsparcie i integracja ukraińskich rodzin przebywających na terenie powiatu brzeskiego i sierpeckiego – mówi Teresa Aldea, kierownik ds. zrównoważonego rozwoju w Carlsberg Polska.

Carlsberg Polska wspiera lokalną społeczność

W 9. edycji „Inicjatyw” Carlsberg Polska przeznaczy w sumie 100 tys. zł. na granty, o które ubiegać się mogą organizacje i instytucje z powiatu brzeskiego i sierpeckiego. Wnioski można składać od 15 marca do 19 kwietnia br. na stronie internetowej www.inicjatywy.com.pl

Następnie Jury wybierze pulę projektów spełniających wymagania regulaminowe. O ostatecznym wyborze zwycięzców zadecydują, jak w poprzednich edycjach, internauci. Na stronie internetowej Programu każdy będzie mógł oddać głos na jeden z projektów zakwalifikowanych przez Jury.

10 zwycięskich organizacji, otrzyma po 10 tys. zł. na realizacje swoich pomysłów. Granty dostaną: 4 projekty zrealizowane w miastach Brzesku i Sierpcu oraz 6 projektów w powiatach brzeskim i sierpeckim.

Program grantowy InicJaTyWy powstał w 2014 r. W czasie ośmiu edycji zrealizowano 75 projektów, na łączną kwotę ponad 600 tys. złotych.