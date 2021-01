Carlsberg Polska podsumował 7. edycję programu grantowego InicJaTyWy

Carlsberg Group przenosi się do chmury

W 7. edycji programu wzięło udział 17 organizacji pozarządowych i instytucji użyteczności publicznej działających w sąsiedztwie Browaru Okocim w Brzesku i Browaru Kasztelan w Sierpcu. Wśród nagrodzonych grantami projektów były także te podnoszące bezpieczeństwo i dbające o zdrowie mieszkańców, jako odpowiedź na panującą pandemię COVID-19.

Dobrosąsiedzki program InicJaTyWy Carlsberg Polska bazuje na kreatywności i znajomości potrzeb mieszkańców przez lokalnych społeczników i ich organizacje. To oni najlepiej wiedzą, jak zmieniać otoczenie na lepsze. Na zgłoszone przez nich projekty mogli głosować internauci – oddali ponad 10 tys. głosów. Wybrano 8 projektów – ich autorzy otrzymali grant w wysokości 10 tys. każdy.

- W trudnym dla wszystkich 2020 roku społeczności lokalne wokół naszych dwóch browarów potrzebowały nie tylko środków na projekty długofalowe, jak np. remont garażu dla wozu strażackiego OSP czy montaż krzesełek przy boisku piłkarskim, ale także na bieżące potrzeby związane ze zdrowiem i przestrzeganiem nowych obostrzeń sanitarnych. Cieszymy się, że nasz program mógł na te potrzeby odpowiedzieć i wesprzeć lokalne samorządy w dostosowaniu się do nowych, wymagających warunków – podsumowuje Beata Ptaszyńska-Jedynak, dyrektor ds. komunikacji w Carlsberg Polska.

W lokalizacji Browaru Kasztelan granty przyznano: Stowarzyszeniu Gramy Razem, które zakupiło defibrylator i zaplanowało szkolenia dla mieszkańców Sierpca z pierwszej pomocy; Fundacji Mocni Mocą Nadziei, która postawiła stacje do dezynfekcji rąk przy sierpeckim ośrodku zdrowia i bibliotece miejskiej; Ludowemu Klubowi Sportowemu Sparta Mochowo na zamontowanie wygodnych siedzisk dla odwiedzających obiekt sportu i rekreacji w Mochowie; zarządowi Osiedla nr 4 w Sierpcu na zakup 4 pojemników do zbierania plastikowych nakrętek na potrzeby organizacji pozarządowych, zostały one postawione w różnych częściach osiedla.

W lokalizacji Browaru Okocim granty otrzymały: Stowarzyszenie Miłośników Browaru Okocim na odrestaurowanie zabytkowego budynku ogrodowego, który będzie służyć odwiedzającym Browar; OSP w Łoniowej na remont ogrodzenia zabezpieczającego teren remizy, przy której odbywają się lokalne spotkania i imprezy dla mieszkańców; OSP w Buczu, która wyremontowała garaż dla nowego wozu strażackiego; Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku na zakończenie projektu rewitalizacji zieleni na Rynku Miejskim.

Program grantowy InicJaTyWy jest prowadzony przez Carlsberg Polska od 2014 r. W siedmiu edycjach programu (2014-2020) zrealizowano 64 projekty za łączną kwotę grantów w wysokości 550.000 zł. Partnerem 7. edycji programu była firma Interseroh.

W ubiegłym roku Carlsberg Polska wsparł także szpitale w Brzesku, Sierpcu i Szczecinie, przekazując w sumie 600 tys. złotych na walkę z epidemią koronawirusa.