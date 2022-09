Głównym elementem 6. edycji programu były trzy filmy edukacyjne nt. „trzeźwego myślenia” za kierownicą z udziałem ambasadorów akcji. Wspierająco prowadzono, działania w mediach społecznościowych. Natomiast punktem wyjścia do rozmów były wyniki ogólnopolskiego badania opinii „Jazda Polaków na podwójnym gazie”, przeprowadzonego w maju br. Badanie wykazało, że mimo poprawy sytuacji i wysokiej świadomości Polaków na temat zagrożeń, jakie niesie wsiadanie za kierownicę pod wpływem alkoholu, nadal zdarzają się tego typu sytuacje. Potwierdza to, że istotna jest nieustanna edukacja i promocja odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu.

Programowi „Trzeźwo Myślę” towarzyszyły klasyczne działania media relations. W mediach pojawiło się 1461 publikacji o łącznym zasięgu 1 mln 171 tys. Przekazy „Trzeźwo myślę” obecne były również na monitorach metra, towarzysząc warszawiakom w ich codziennych podróżach – dzięki czemu dotarły do prawie 4 milionów osób.

Program „Trzeźwo myślę” ma uzmysłowić konsumentom, że trzeźwe myślenie i podejmowanie odpowiedzialnych decyzji, jeśli chodzi o konsumpcję alkoholu jest niezwykle ważne dla jakości i pełni życia. Edukacja, budowanie „mody” na odpowiedzialne podejście do alkoholu, tolerancji dla tych, którzy odmawiają go w niektórych sytuacjach oraz brak akceptacji dla nierozsądnej konsumpcji to podstawa do trwałych pozytywnych zmian – podkreśla Teresa Aldea, kierownik ds. zrównoważonego rozwoju, Carlsberg Polska.