Carlsberg Polska przedstawił raport CSR za 2019 r.

Carlsberg Polska od trzech lat realizuje strategię zrównoważonego rozwoju pn. Together Towards ZERO, która obowiązuje w Grupie Carlsberg na całym świecie. Cele strategii wyznaczono dla czterech priorytetowych obszarów: ograniczania emisji dwutlenku węgla, zrównoważonego gospodarowania wodą w rozsianych po świecie browarach należących do Grupy, odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu oraz kultury zero wypadków. Realizacja tych priorytetów jest zgodna z celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs), ustanowionymi w 2015 roku.

Wzorem ubiegłych lat, w Raporcie Dobrych Praktyk 2019 znalazły się przykłady odpowiedzialnych działań Carlsberg Polska, potwierdzających realizację celów programu Together Towards ZERO: 7 praktyk wieloletnich i 3 nowe.

Praktyki nowe:

ZERO marnowania wody (cele 12 i 13 SDG) to praktyka, dzięki której Carlsberg Polska stara się podnosić efektywność wykorzystywania wody w swojej działalności. Aby te cele osiągnąć, firma od lat wprowadza usprawnienia. W Browarze Okocim zmodernizowano w 2017 r. oczyszczalnię ścieków, która spełnia najwyższe standardy i służy również mieszkańcom. Rozbudowany i zmodernizowany w latach 2013-2014 Browar Kasztelan znacznie obniżył zużycie wody na kilku etapach warzenia piwa, a w Browarze Bosman dzięki usprawnieniom zgłoszonym przez pracowników gorąca woda z warzelni jest wykorzystywana także do innych celów. Zużycie wody jest ściśle monitorowane i z roku na rok się zmniejsza.

Nową zgłoszoną praktyką jest Program Ciągłego Doskonalenia (cele 8 i 9), w ramach którego wszyscy pracownicy Carlsberg Polska poniżej poziomu kierownika mogą zgłaszać pomysły usprawniające (tzw. kaizeny). Są one oceniane według określonych kryteriów i najlepsze – wdrażane. Ich autorzy oraz działy, w których pracują, są nagradzani. Od 2018 r. przyznawane są indywidualne wyróżnienia: Najlepszy Kaizen Roku, Kaizen Kwartału oraz wręczany Puchar przechodni Kaizen dla najaktywniejszego zespołu w programie.

W raporcie znalazła się także praktyka „System Zgłaszania Nieprawidłowości SPEAK UP” (cele 5 i 8). Firma Carlsberg zachęca pracowników do zgłaszania podejrzenia oraz przypadków naruszenia prawa, przepisów lub polityk wewnętrznych. Naruszenia można zgłaszać do swojego przełożonego, przedstawiciela działu HR lub Działu Prawnego, kontaktując się z Rzecznikiem Etyki lub składając zgłoszenie anonimowo przez system Speak Up. Jego jasne i czytelne zasady dają pracownikom poczucie bezpieczeństwa i są drogowskazem, jak postępować w sytuacjach, co do których mają wątpliwości, czy są etyczne.

Praktyki wieloletnie: