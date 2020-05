Carlsberg Polska: przez zamrożenie HoReCa będzie nam ciężko odrobić straty; przed branżą trudny sezon (wywiad)

Pawiński na EEC Online: To nie jest koniec świata, to tylko kryzys!

Portalspozywczy.pl: Jak pandemia koronawirusa wpłynęła na działania Carlsberg Polska?

Paul Davies, dyrektor generalny Carlsberg Polska: Sytuacja spowodowana epidemią jest absolutnie unikalna dla każdej firmy, dla gospodarki, nie wspominając o każdym z nas. Jako firma musieliśmy bardzo sprawnie przystosować się do nowej rzeczywistości, zreorganizować pracę, wprowadzić nowe metody działania. Mamy dwa główne cele, tym bardziej ważne w okresie pandemii. Najważniejszy z nich to zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników. Dlatego też w pierwszej kolejności skoncentrowaliśmy się na wprowadzeniu procedur i dodatkowych, podwyższonych standardów sanitarnych w naszych biurach i browarach zgodnie z zalecaniami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz zapewnieniu rzeczowej i regularnej informacji naszym pracownikom. Od połowy marca do teraz nasi pracownicy, tam gdzie jest to możliwe, pracują zdalnie z domu, choć biura, z zachowaniem wszystkich wytycznych w związku z COVID-19, są przygotowane na ich powrót. Dotyczyło to również naszych sił sprzedaży – koleżanki koledzy dopiero niedawno wrócili na rynek, wyposażeni w niezbędne środki ochrony zapewniające im bezpieczeństwo.

Drugi cel to oczywiście utrzymanie sprawnego działania naszego biznesu, mimo wyjątkowo trudnych okoliczności. Dokładamy starań, aby sprawnie realizować zamówienia klientów i zapewnić dostępności naszych piw dla konsumentów w sklepach. Jest to możliwe dzięki ogromnemu wysiłkowi i zaangażowaniu zarówno pracowników browarów, które działają bez większych zakłóceń, jak również zespołów Łańcucha Dostaw oraz Sprzedaży. Aby poradzić sobie z tą sytuacją musieliśmy bardzo sprawnie wypracować nowe podejście do wielu zadań, zreorganizować pracę jednocześnie pamiętając o środkach ostrożności.

Przez pandemię koronawirusa Carlsberg Polska zmienił komunikację poszczególnych marek piwa. Jak to dokładnie wyglądało z Państwa strony?

Dla marek w portfolio Carlsberg Polska zmieniliśmy mix mediowy, przesuwając komunikację do konsumentów z reklamy zewnętrznej do kanałów online i telewizji. Zrezygnowaliśmy na razie z zaplanowanych wydarzeń i imprez promujących nasze marki, zachęcamy konsumentów do zachowania dystansu społecznego i przestrzegania zasad wprowadzonych przez rząd. Wiedząc o tym, że wszystkim potrzebna jest w tym trudnym czasie otucha i nadziej, marka Okocim jest obecna z nowym spotem „Będzie OK”, zaś marka Harnaś uspokaja, że „wiatr w końcu kiedyś przestanie wiać”.