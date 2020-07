Carlsberg Polska publikuje Raport Zrównoważonego Rozwoju za 2019 rok (wideo)

Odpowiedzialność za środowisko, pracowników i społeczeństwo wpisane jest w DNA Grupy Carlsberg. Firma działa zgodnie z misją „Warzymy dla lepszego dziś i jutra”, dbając o bezpieczeństwo swoich pracowników i zrównoważone procesy produkcji. Wspiera też lokalne społeczności, w których funkcjonuje. W czwartym Raporcie Zrównoważonego Rozwoju Carlsberg Polska prezentuje działania w obszarze społecznej odpowiedzialności i postępy w realizacji celów określonych w grupowym programie zrównoważonego rozwoju „Together Towards ZERO”.

Zero śladu węglowego

Grupa Carlsberg dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej w swoich browarach do roku 2030 i ograniczenia o 30% emisji CO2 w łańcuchu wartości (tzw. emisji „beer-in-hand”) względem bazowego roku 2015. To zobowiązanie wpisuje się w cele Porozumienia Paryskiego z 2015 r. – ograniczenia globalnego wzrostu temperatury o 1,5°C.

Rok 2019 r. potwierdził stabilny trend obniżania zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych w Carlsberg Polska. W porównaniu do 2015 r. redukcja względnych emisji CO2 w browarach Carlsberg Polska wyniosła 6,6%.

Zero marnowania wody

Ambicją Grupy Carlsberg jest ograniczenie zużycia wody z 3,4 hl wody na 1 hl gotowego piwa (dane bazowe z 2015 r.) do 1,7 hl /hl do roku 2030. Carlsberg Polska aktywnie uczestniczy w realizacji tego celu. Monitorowanie i redukowanie zużycia wody, inwestycje w browarach i wdrażane innowacje, pozwalają efektywnie nią gospodarować i tam, gdzie to możliwe, wykorzystywać ponownie, np. na linii pakowania do zraszania puszek po nalewie, aby oczyścić je z piany. W 2019 r. w Carlsberg Polska wykorzystywano ok. 2,9 hl wody na 1 hl gotowego piwa. Dla porównania, ok. dekadę temu w Polsce do produkcji 1 hl piwa standardowo browary zużywały 5-7 hl wody.

Zero nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu

Zgodnie z programem zrównoważonego rozwoju Together Towards Zero Grupa Carlsberg zobowiązuje się, że w 2030 r. 100% rynków, na których działa, zapewni swoim konsumentom pełen dostęp do wariantów bezalkoholowych.

Carlsberg Polska wspiera konsumentów i społeczeństwo w odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu na trzy sposoby – zapewniając z roku na rok szersze portfolio wariantów bezalkoholowych – w 2019 r. było ich w ofercie 7 (w tym 4 nowości), edukując oraz zachęcając do dokonywania odpowiedzialnych wyborów. Jednym z kluczowych działań w tym obszarze jest kampania społeczna pod hasłem „Trzeźwo myślę”. W 2019 r. z przekazem edukacyjnym kampanii zapoznało się ok. 6 mln odbiorców.

Zero wypadków