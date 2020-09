Carlsberg Polska: równowaga w centrum strategii zrównoważonego rozwoju (wideo)

Światowy Tydzień Działania na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ miał za zadanie przypomnieć przedstawicielom biznesu, że musimy działać wszyscy, każdy w swoim zakresie odpowiedzialności, wspólnie tworzyć partnerstwa, odważnie podejmować zobowiązania i inicjatywy na rzecz klimatu oraz działać ambitnie i szybko, bo nie mamy czasu do stracenia.

- W realizacji globalnych celów ONZ biznes może pomóc, bo jest skoncentrowany, szybki i potrafi liczyć. A jednocześnie ma wpływ na rzesze konsumentów. Często to biznes tworzy mody i trendy, a te związane z ekologicznością, ze zrozumieniem zmian klimatycznych, żeby działać na rzecz planety i ograniczać swoją konsumpcję, już się urzeczywistniają. My jako Grupa Carlsberg staramy się bardzo mocno i wierzę, że działając razem, uda nam się te cele osiągnąć – mówi Beata Ptaszyńska-Jedynak, dyrektor ds. komunikacji w Carlsberg Polska w filmie, nagranym specjalnie z okazji Światowego Dnia Działania na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ przez ekspertów i partnerów Kampanii 17. Celów, która w tym roku przebiega pod hasłem „mobilizacja”.

Razem dla Agendy 2030

Grupa Carlsberg trzy lata temu przyjęła program zrównoważonego rozwoju pod hasłem Together Towards ZERO (Razem w kierunku ZERO). W jego ramach do 2030 r. zobowiązała się do redukcji do ZERA swojego śladu węglowego, ograniczenia o połowę zużycia wody i osiągnięcia celu ZERO marnowania wody, wyeliminowania wypadków wśród pracowników - czyli osiągnięcia poziomu ZERA wypadków oraz zapewnienie konsumentom wariantów bezalkoholowych piw, co ujęto w celu ZERO nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu.

Filary zrównoważonego rozwoju Grupy Carlsberg są spójne z globalnymi celami tzw. SDG’s i wpisują się w Agendę ONZ. Aby je realizować, Grupa podejmuje szereg działań zmierzających do ograniczenia swojego negatywnego wpływu na środowisko i społeczności. Carlsberg Polska konsekwentnie bierze udział w realizacji tych globalnych założeń firmy.

Coraz mniej śladu węglowego