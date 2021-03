Carlsberg Polska startuje z kolejną edycją Programu Grantowego InicJaTyWy

Carlsberg Polska po raz kolejny organizuje Program Grantowy InicJaTyWy, w którym są do zdobycia granty na projekty wpierające społeczności w sąsiedztwie swoich browarów. Program skierowany jest do organizacji pozarządowych i instytucji użyteczności publicznej z Brzeska, Sierpca i ich okolic. Wnioski można składać do 23 kwietnia.