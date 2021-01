Carlsberg Polska: Większość zarządu spółki stanowią kobiety

Carlsberg Group przenosi się do chmury

Joanna Glonek, wiceprezes ds. sprzedaży, stojąc na czele działu sprzedaży będzie kontynuowała strategię rynkową Carlsberg Polska poprzez m.in. dalsze wzmacnianie kompetencji zespołu, budowanie dostępności portfela marek oraz najwyższy poziom profesjonalnej współpracy z partnerami handlowymi firmy.

Joanna Glonek związana jest z Carlsberg Polska od ponad 20 lat, gdy dołączyła do zespołu Browaru Okocim w Brzesku. Swoje doświadczenie w pracy z klientami budowała na różnych stanowiskach w dziale sprzedaży i Horeca, m.in. jako Key Account Manager. W obszarze Trade Marketingu jako menedżer rozwoju kanałów sprzedaży z sukcesem wsparła przygotowanie i realizację projektu EURO 2012 w Polsce. Joanna Glonek posiada również doświadczenie w obszarze marketingu na stanowisku Senior Brand Managera, na którym odpowiadała za jedną z kluczowych marek w portfolio Carlsberg Polska – Harnasia. Od listopada 2017 roku pełniła funkcję dyrektora ds. rozwoju rynku. Joanna Glonek zastąpiła w roli wiceprezesa zarządu ds. sprzedaży Mieszka Musiała, który od listopada 2020 pełni funkcję prezesa zarządu i dyrektora generalnego.

Izabela Głodek, wiceprezes ds. marketingu. posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zdobyte w czołowych organizacjach branży FMCG.

Kierując działem marketingu Carlsberg Polska będzie odpowiedzialna za tworzenie i realizację strategii marketingowych dla wszystkich marek z portfolio firmy. W nowej roli Izabela Głodek zastąpi Wojciecha Żabińskiego, który od 1 stycznia 2021 przeszedł do Carlsberg Bułgaria na stanowisko dyrektora generalnego.

Swoją karierę Izabela Głodek rozpoczęła w Pernod Ricard, gdzie zajmowała m.in. stanowisko marketing menedżera marki Wyborowa. W kolejnych latach budowała doświadczenie w branży piwnej, pracując w Grupie Żywiec jako menedżer marki Warka, dyrektor ds. innowacji oraz dyrektor grupy marek. Jest odpowiedzialna za sukces rynkowy marki Żywiec i jej powrót na ścieżkę wzrostu oraz długoletnią strategię innowacji i premiumizacji marki. Następnie jako dyrektor marek premium w Heineken UK z sukcesem rozbudowała portfolio firmy i wzmocniła pozycję marki Birra Moretti. Od września 2019 pełniła rolę członka zarządu i dyrektora marketingu na Polskę i kraje bałtyckie w Coca-Cola Poland Services, odpowiadając za strategię marketingową firmy i rozwój portfolio napojów.

- Znaczący udział kobiet w zarządzie Carlsberg Polska, 4 na 6 osób, to kolejny dowód kultury różnorodności budowanej w Grupie Carlsberg. Jest to też głos w globalnej dyskusji nt. zwiększania dostępu kobiet do najwyższych stanowisk kierowniczych – podkreśla Mieszko Musiał, prezes zarządu.