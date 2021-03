Carlsberg Polska z nowym Pilsner % w butelce z eco rozwiązaniami

Mimo pandemii piwa bezalkoholowe w 2020 roku kolejny raz zanotowały wzrost popularności i przekroczyły wartość 1 miliarda złotych (dane NielsenIQ). Na koniec 2020 roku udział wartościowy piw 0% w kategorii piwa wynosi 5,7 proc., w porównaniu do 4,7 proc. w 2019 roku. Wśród segmentów piw 0%, bezalkoholowe lagery osiągnęły w 2020 roku wzrost wolumenowy na poziomie 13 proc.

Bezalkoholowa wersja Carlsberg Pilsner będzie dostępna w butelce, której kształt nawiązuje do ponad 170-letniej tradycji. Niebieskie kolory na etykiecie to kod kolorystyczny piw bezalkoholowych. Butelka w tym kształcie została już zastosowana w alkoholowym wariancie piwa Carlsberg z zieloną etykietą. Logotyp marki nawiązuje do projektu logo Carlsberg, które w 1904 roku opracował słynny duński projektant Thorvald Bindesbøll.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

W opakowaniu wprowadzono kilka eko rozwiązań. Na etykietach został zastosowany granatowy atrament z certyfikatem Cradle to CradleTM Silver. Zastosowanie certyfikowanego atramentu poprawia przydatność́ do recyklingu materiałów nim zadrukowanych. Kolejnym ciekawym rozwiązaniem w butelce Carlsberg 0,0% oraz w Carlsberg Pilsner kapsel ZeroO2 , który absorbuje tlen z górnej części butelki (szyjki), co sprawia, że piwo dłużej pozostaje świeże ponieważ nie utlenia się.

Carlsberg 0,0% jest dostępny od połowy marca br. w butelkach 0,5 l oraz w zbiorczym opakowaniu 20 szt. w sklepach sieci Biedronka.