Alkohole też chcą do internetu!

W obliczu trwającej pandemii koronawirusa wiele branż stoi przed widmem bankructw, trudności w funkcjonowaniu oraz osiąganiu przychodów. Branża HoReCa jest obecnie niemal w stanie hibernacji, bowiem w obliczu wprowadzonych przez rząd obostrzeń możliwa jest tylko sprzedaż jedzenia na wynos i z dowozem.

O zgodę na sprzedaż alkoholi przez internet zaapelowały ostatnio niemal wszystkie organizacje branżowe z sektora alkoholi: Związek Pracodawców Polska Rada Winiarstwa, Polskie Stowarzyszenie Browarów Rzemieślniczych, Stowarzyszenie Wolny Kraft, a także Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy.

Branża winiarska zwraca uwagę, że od momentu wybuchu pandemii w Polsce o ponad 80 proc. spadła sprzedaż wina w sklepach specjalistycznych, a o 20 proc. do sklepów detalicznych. Spadki będą jeszcze większe, a wielu firmom grozi upadek, bo gdy inne sektory gospodarki przenoszą swoją ofertę do Internetu, to przedsiębiorstwa winiarskie tego zrobić nie mogą. Epidemia wywołana przez koronawirusa doprowadziła do niezwykle trudnej sytuacji wielu działów gospodarki, a branża winiarska jest jednym z tych, który już odczuwa konsekwencje i spodziewa się długo utrzymującego się kryzysu. W tragicznej sytuacji znaleźli się też mali producenci i importerzy dostarczający wyroby winiarskie głównie do sektora HoReCa czy sprzedający je w swoich winiarniach.

Branża spirytusowa podkreśla, że umożliwienie sprzedaży alkoholu przez internet byłoby w obecnej sytuacji ratunkiem nie tylko dla branży alkoholi, ale przede wszystkim dla sektora HoReCa, dzięki czemu można byłoby ocalić wiele miejsc pracy i ratować ten sektor. - Jaki problem jest w tym, żeby alkohol był dostarczany przez internet? Wiele krajów już się na to zdecydowało m.in. Łotwa, czy Korea Płd. i wiele rynków nie ma z tym problemu. Jeśli alkohol jest w Polsce sprzedawany legalnie, to nie bądźmy hipokrytami, żeby nie pozwalać sprzedawać go przez internet, który jest przecież legalnym kanałem dystrybucji. Nie ma żadnego powodu, dla którego nie można byłoby sprzedawać alkoholu przez internet –mówi Witold Włodarczyk, prezes Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy i podkreśla, że jeśli chodzi o argument zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim, to można stworzyć różne tzw. bramki ograniczające dostęp np. dla osób nieletnich.