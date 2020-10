Cydr. Koniec fenomenu

Boom na cydr zaczął się w Polsce około siedem lat temu, gdy w połowie 2013 roku z przytupem weszła na rynek z Cydrem Lubelskim Grupa Ambra i mocno rozsławiła tę kategorię. Sprzedaż cydru gwałtownie rosła i coraz więcej producentów win i piwa zaczęło dostrzegać w niej szanse na rozwój. Jednak dynamiczne wzrosty ustały, a w 2017 roku cydr zanotował 11-proc. spadek. Od tamtej pory rynek systematycznie dołuje.

Cydr został boleśnie dotknięty przez potężną konkurencję ze strony piwa, które odebrało mu konsumentów na rzecz piw lepszej jakości, ale też cydropodobnych w smaku napojów piwnych. Ponadto ograniczenia prawne skutecznie wstrzymują rozwój tej kategorii w naszym kraju. Do czynników hamujących czy wręcz dołujących kategorię cydru doliczyć trzeba jego stosunkowo wysoką cenę, zakaz reklamy, która w przypadku piwa jest możliwa, a także wyższą akcyzę. Ponadto branża HoReCa dla cydru nie była zbyt łaskawa, a w czasach pandemii to i piwo kiepsko sobie radzi.

W 2013 roku szacunki branży winiarskiej mówiły o docelowej wielkości rynku cydru w Polsce rzędu 70-90 mln litrów i więcej, lub wielkości równej ok. 2 proc. a nawet 5 proc. rynku piwa w Polsce.

Z danych GUS wynika, że w 2019 roku spośród produktów rolno-spożywczych największy spadek wartości produkcji sprzedanej, w porównaniu do 2018 roku, zanotował cydr i pozostałe wyroby fermentowane - o 17,8 proc. Produkcja cydru spadła zaś o 0,6 proc. rdr do 52.504 hl.

- Rynek cydru spadał w ostatnich kilku latach, a w okresie naszego roku obrotowego 2019/2020 zakończonego w czerwcu tego roku spadł o kilkanaście procent i obecnie mówimy o wartości rynku cydru w Polsce około 60 mln złotych – mówi Robert Ogór, prezes Grupy Ambra, która jest liderem na rynku cydru z udziałami rzędu 60-70 proc.

- Zjawisko nie znikło i cydr ma swoich lojalnych konsumentów i musimy poczekać na to, co będzie dalej. Myślę, że za rok mamy szanse, żeby przynajmniej sprzedaż Cydru Lubelskiego wróciła do dobrego poziomu - dodaje.

Więcej w strefie premium: Kategoria cydru systematycznie dołuje (analiza)

SPÓŁKI SEKTORA SPOŻYWCZEGO NA GPW AMB Ambra SA