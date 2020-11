Konopie rozrastają się w branży spożywczej

Zachęcamy do przeczytania pełnego tekstu o konopiach pt. "Konopie. Rewolucja nadeszła" w Strefie Premium portalspozywczy.pl.

Uprawa konopi siewnych (włóknistych/przemysłowych) jest w Polsce legalna, w przeciwieństwie do konopi indyjskiej, która zawiera wysokie stężenie odurzającego składnika THC (TetraHydraCannabinol). Z kolei zawarty w konopiach siewnych CBD (skrót od Kannabidiol) jest najważniejszą substancją aktywną popularnych suplementów diety, medycznej marihuany i innych, dozwolonych produktów konopnych. Frakcja CBD jest dopuszczoną do sprzedaży frakcją olei uzyskiwanych z konopi przemysłowych.

Rynek konopi uważany jest za jeden z najszybciej rosnących w ostatnich latach. Z danych New Frontier Data wynika, że w 2019 roku rynek na świecie wart był ponad 344 miliardy dolarów, z czego jedna piąta przypada na Europę. Według danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2017 roku areał upraw konopi w Polsce wynosił 1288 ha, a w 2019 roku już 3556 ha, jednak jest to nadal uprawa marginalna. Największe pola upraw odnotowano w województwach mazowieckim i dolnośląskim, zaś w lubelskim rekordowa liczba rolników obsiewa pola konopiami. Mimo to konopie przemysłowe w Polsce stanowią tylko 0,3 proc. całego areału upraw roślin przemysłowych. Dla porównania, w całej UE już ok. 7 proc. wszystkich pól jest obsianych konopiami.

Konopie są bardzo perspektywiczną rośliną uprawną ze względu na swoje właściwości, a zapotrzebowanie na surowiec jest duże. Surowce pozyskiwane z konopi przemysłowych (kwiatostany, nasiona i łodygi) mogą być wykorzystywane np. w przemyśle spożywczym, kosmetycznym, perfumeryjnym, do produkcji leków, jako suplemet diet, a także w przemyśle włókienniczym, motoryzacyjnym, papierniczym czy budowlanym oraz do celów owadobójczych i grzybobójczych.

Szerokie możliwości zastosowania konopi sprawiają, że uprawa tej rośliny każdego roku zyskuje coraz większą popularność w Polsce. W innych krajach konopie stanowią istotną siłę napędową gospodarki.