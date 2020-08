Casualowy piątek: właściciel pubów Jabeerwocky inwestuje we własny browar

Portalspozywczy.pl: Skąd pomysł na otwarcie własnego browaru?

Rafał Kowalczyk, właściciel marki i browaru Jabeerwocky: Browar zawsze był elementem rozwoju marki. Na początku piwnej rewolucji, 6-7 lat temu, trwały już prace nad naszym browarem rzemieślniczym, który byłby pierwszym w Polsce. Finalnie powstał, jednak nigdy nie wystartował, gdyż wielkość instalacji 2hl była niewystarczająca, aby zrobić z tego przedsięwzięcie w odpowiedniej skali. Historia tyle romantyczna, co pouczająca, a zdobyte doświadczenie bezcenne. Zdecydowałem więc, iż na początku powstanie pub – miejsce wyjątkowe dla warszawskich piwnych geeków. Pub Jabeerwocky odniósł sukces i parę lat później można było pomyśleć o dalszym rozwoju w kierunku otwierania kolejnych pubów w innych miastach i wreszcie browaru w odpowiedniej jakości, wielkości oraz z odpowiednią infrastrukturą. Dzisiaj mamy kilka pubów, co w momencie uruchomienia produkcji ułatwi nam początkową sprzedaż piwa z naszego browaru. Zyskujemy też wyjątkową elastyczność promocji i testowania nowych produktów. A franczyzowe puby mogą pochwalić się unikatową ofertą.

Jakie są plany związane z warzeniem i dystrybucją piwa?

Nasz browar wystartuje z jedną halą produkcyjną, gdzie będziemy rozlewali butelkę w dwóch rozmiarach 500 ml i 330 ml oraz być może puszkę 500 ml. Oczywiście będziemy rozlewali piwo do beczek i mam nadzieję, że nie tylko na potrzeby naszych firmowych pubów. Będziemy używali 30 l beczek one-way, czyli w typie PETainer. Postaramy się, aby oferta naszych piw była różna - klasyczna i nowofalowa. Na naszej 1 ha działce znajdują się również zabytkowe budynki ceglane. W pomieszczeniach tych będzie zlokalizowany największy przy-browarny pub oraz unikatowa produkcja piw Barrel Aged, dzikich i kwaśnych. Takie piwa leżakują w beczkach drewnianych, czasem po innych szlachetnych alkoholach przez miesiące, a nawet lata. Są to produkty drogie, ale dzięki dużej skali produkcji, którą planujemy, mam nadzieję, że cena piw będzie przystępna.

Ile rocznie browar będzie mógł uwarzyć piwa?



W naszym browarze i przy obecnej warzelni (40 hl) będziemy mogli uwarzyć maksymalnie 35 tys. hektolitrów piwa rocznie – to jest aż 7 mln butelek. W chwili obecnej produkujemy już nasze piwo kontraktując nasze receptury w dwóch browarach. Planujemy, że w grudniu będziemy przechodzili na własną produkcję, wówczas portfolio piw znacząco się zmieni, a my łatwiej dostosujemy się do wymogów rynku i dystrybutorów.