CBŚP i KAS: zlikwidowano szlak przemytu papierosów do Wielkiej Brytanii

Wspólne działania CBŚP i KAS doprowadziły do zatrzymania 5 osób oraz przejęcia około 14 mln nielegalnych papierosów, 8 ton tytoniu, a także zlikwidowania krajalni tytoniu i zabezpieczenia specjalistycznych maszyn. Wartość przejętego towaru to ponad 14 mln zł. Papierosy były ukryte w specjalnych skrytkach w transporcie z płytami elewacyjnymi i cześć z nich miała trafić do Wielkiej Brytanii.