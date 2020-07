CBŚP i PK: zatrzymano 12 osób wz. z wprowadzeniem do obrotu ok. 3 mln nielegalnych papierosów

Policjanci CBŚP pod nadzorem Prokuratury Okręgowej we Włocławku rozbili grupę przestępczą podejrzaną o wprowadzenie do obrotu ok. 3 mln papierosów pochodzących z przemytu. Podczas akcji zatrzymano 12 osób - poinformowały we wtorek PAP służby prasowe Prokuratury Krajowej i Centralnego Biura Śledczego Policji.