CBŚP: zlikwidowano fabrykę papierosów w woj. łódzkim

Nadkom. Iwona Jurkiewicz z CBŚP przekazała PAP w piątek, że nad zatrzymaniem podejrzanych "od dłuższego czasu pracowali funkcjonariusze z zarządu biura w Gdańsku i Łodzi".

"Zebrane przez funkcjonariuszy informacje doprowadziły śledczych do woj. łódzkiego, gdzie na terenie wynajmowanej prywatnej posesji znajdowała się nielegalna fabryka papierosów" - podała rzeczniczka CBŚP. Na miejscu zatrzymano siedem osób, w tym dwóch Polaków i pięciu obywateli Białorusi. Podejrzani mają od 32 do 60 lat. Na terenie obiektu ujawniono krajankę tytoniową, ponad 1,8 mln sztuk gotowych papierosów i maszyny do ich produkcji.

Z ustaleń CBŚP wynika, że w fabryce od momentu jej powstania mogło zostać wyprodukowanych kilkadziesiąt milionów sztuk papierosów.

"Zabezpieczone w trakcie przeszukania wyroby akcyzowe, w postaci krajanki tytoniowej i papierosów, naraziłyby Skarb Państwa na straty wynoszące ponad 2 mln zł" - podała nadkom. Jurkiewicz.

Mężczyźni zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, gdzie przedstawiono im zarzuty "udziału w zorganizowanej grupie przestępczej" oraz "popełnienia przestępstw karno-skarbowych". Wszyscy zostali tymczasowo aresztowani.