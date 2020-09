CEDC wprowadził na polski rynek kolejny wariant marki Glenfiddich

Jest to propozycja przygotowana przez Malt Mastera marki - Briana Kinsmana. Wariant łączy ze sobą nieszablonowe podejście do whisky oraz celebracji. Przez pół roku finiszowany jest w French Cuvee casks – beczkach z francuskiego dębu, wcześniej wykorzystanych do fermentacji wina, będącego bazą najlepszych win musujących z regionu Szampanii. Jest to jedyny single malt, który został poddany tak wyjątkowemu wykończeniu. Oddaje ono niezwykły smak, ducha luksusu i kunszt marki Glenfiddich.

Większość domów szampańskich korzysta obecnie ze stalowych kadzi, jednak dostawcy współpracujący z marką Glenfiddich, konsekwentnie pozostają przy tradycyjnych beczkach. Dodają one ich winom niepowtarzalnych waniliowych, mineralnych i kremowych nut. Grand Cru dojrzewając w takich beczkach, nabiera wyjątkowego charakteru, cechującego wina z regionu Szampanii.

To, co wyróżnia Glenfiddich Grand Cru, to przede wszystkich doskonale zbilansowany smak kremu waniliowego i toffi, z nadającymi lekkości nektarynkami, gruszkami oraz z kandyzowanym imbirem. Uwagę zwraca również wyjątkowy aromat migdałowych croissantów, wanilii i marcepanu wraz z orzeźwiającą nutą kwiatu jabłoni, cytryny i dojrzałych winogron. Finisz Glenfiddich Grand Cru jest długi, aksamitny z nutami soczystych winogron i kandyzowanych cytryn.

Gelnfiddich Grand Cru będzie dostępny w specjalistycznych sklepach Sweet & Alco oraz w wybranych lokalach gastronomicznych. Cena tego wariantu oscyluje między 1250 a 1600 PLN brutto.